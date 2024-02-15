Лишились без тепла у -30: видовищний прорив теплотраси у Новосибірській області

Російська пропаганда постійно намагається переконати місцеве населення, що без їх газу Європа замерзне. Однак насправді все відбувається в точності до навпаки і мерзнути доводиться вже росіянам.

У черговому регіоні Росії 15 лютого прорвало теплотрасу – цього разу жертвою знову стала Новосибірська область. Жителі Куйбишева вимушені сидіти без опалення, поки надворі вирують справжні "гейзери".

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Фонтани у Куйбишеві

У російському Куйбишеві, що у Новосибірській області 15 лютого прорвало теплотрасу. Місцеві пабліки одразу поділилися видовищними відео, на яких гарячий пар заполонив вулицю – нагадує справжні гейзери.

Водночас влада намагалася переконати місцевих, що прорив був всього лише "дефектом", запевнивши, що теплопостачання в будинках є. Проте росіяни так не думають – вони вже почали скаржитися на відсутність опалення.

Фонтани і пара в російському Куйбишеві: дивіться відео

Додамо, що зараз у Новосибірському регіоні фіксують морози до -30 градусів. Тобто відключення опалення є буквально смертельно небезпечним для містян.

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