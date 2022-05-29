"К**ва, стара повія": у Варшаві агресивна жінка накинулася на продавчиню з України через хліб
У мережі почали поширювати скандальне відео з агресивною жінкою, яка ображає продавчиню з України. Інцидент трапився у Польщі 27 травня.
На відео можна почути, як жінка обзиває продавчиню к**вою та старою повією. Скандал розгорівся в одній з пекарень Варшави.
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Обурливий скандал через хліб
Відео почалося з того, що клієнтка каже, що продавчиня радить їй не той хліб. Громадянка України почала захищатись. У цей момент покупчиня почала поводити себе агресивно.
Вона почала кричати й ображати жінку за прилавком.
Геть із моєї країни! Їдь у свою країну, ку**а ї**на!,
– кричала жінка.
Загалом клієнтка не добирала слова та тон. Зокрема вона обізвала продавчиню старою повією і сказала, що вона створює у її країні "безладдя".
Скандал у пекарні Варшави: дивіться відео
У коментарях до відео люди здебільшого намагалися підтримати продавчиню й захищали її. Але заради справедливості зауважували, що потрібно було з самого початку погодитися на все, що хоче жінка, бо "клієнт завжди правий".
Реакція мережі:
- "Боже, та вам люди у сфері побуту розкажуть мільйон таких випадків і в Україні. Людина, та ще й літня, не з тої ноги встала, тиск, чвари в родині, вікова депресія - от і виплеснула все на дівчину. Це її ніяк не виправдовує, але в таких випадках зазвичай звертаютьсся до адміністрації, яка розбирається з такими неурівноваженими клієнтами. Навіщо, з якою метою це тиражувати – ось питання".
- "У будь-якій нації є неадекватні люди і в країнах також. Може який далекобійник з України мав її років десять і обіцяв одружитися, ну а тепер вона так до України ставиться!"
- "Покупець завжди має рацію. Навіть якщо покупець не правий, продавцю треба було вибачитися, щоб не було конфлікту".
- "Покупець не має права так ставитись до продавця, навіть, якщо той помилився. Це просто хвора на голову людина, психічно хвора".
Нагадаємо, що на початку травня у Латвії літня росіянка накинулася на українку з дитиною та кидала у них гривні, які хтось забув у візку магазину. Жінка поводилась істерично та кричала, що нібито Україна "сама себе бомбить".
Якраз незадовго до того схожа ситуація трапилась у Швеції. 70-річна росіянка накинулась на українку, яка зробила їй зауваження з проханням не псувати прапор України. Жінка, яка паплюжила прапор, почала обзивати українку нацисткою, повією та іншими образливими словами. Але карма спрацювала і після цього агресивну росіянку звільнили з місця роботи.
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