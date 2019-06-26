Квартира в розтермінування: наскільки це популярно в Україні

Далеко не кожен українець може дозволити собі придбати нову квартиру, не говорячи вже про те, щоб одразу заплатити за неї 100% вартості.

Тому все більшою популярністю серед покупців житла у новобудовах користується купівля у розтермінування.

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Нерухомість 24 на прикладі купівлі квартири у новобудові Львова пояснювала, як це працює і скільки доведеться переплатити.



Купівля квартири у розтермінування у новобудові Львова: інфографіка

Чому росте популярність розтермінування в Україні?

Стало відомо, наскільки популярнішою стала купівля квартир у розтермінування серед покупців у передмісті Києва від початку року.

За перші 5 місяців 2019 року біля Києва 60% від усіх куплених квартир були придбані саме у розтермінування. Такі дані Нерухомість 24 озвучив представник будівельної компанії АVM Development Group Владислав Кононов.

За даними забудовника, від початку року у розтермінування від забудовника було продано приблизно 80% від усіх однокімнатних квартир та приблизно 50% двокімнатних.

2 роки – це найпопулярніший на сьогодні термін купівлі житла у розтермінування – його надають у майже 50% об'єктів житлового будівництва у передмісті Києва. Здебільшого, саме за такий термін об'єкт будівництва вводять в експлуатацію.

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На окремі типи квартир забудовники можуть надати й більш тривалий період для погашення розтермінування.

Наприклад, дворівневі квартири можна придбати з першим внеском 30% у розтермінування на 5 років.

Для порівняння, за перші 5 місяців 2019 року за іпотечними кредитами було придбано лише 1,5-2% квартир у новобудовах неподалік від столиці.

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За скільки років звичайний українець назбирає на купівлю власної квартири: дивіться інфографіку

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