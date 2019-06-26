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      Квартира в розтермінування: наскільки це популярно в Україні

      212 Читать новость на русском
      Квартири у розтермунівання: наскільки це популярно в Україні
      Квартири у розтермунівання: наскільки це популярно в Україні / Колаж 24 каналу

      Далеко не кожен українець може дозволити собі придбати нову квартиру, не говорячи вже про те, щоб одразу заплатити за неї 100% вартості.

      Тому все більшою популярністю серед покупців житла у новобудовах користується купівля у розтермінування.

      Читайте більше: Власна квартира за 3 роки: вся правда про розтермінування

      Нерухомість 24 на прикладі купівлі квартири у новобудові Львова пояснювала, як це працює і скільки доведеться переплатити.

      купівля квартири розтермінування інфографіка
      Купівля квартири у розтермінування у новобудові Львова: інфографіка

      Чому росте популярність розтермінування в Україні? 

      Стало відомо, наскільки популярнішою стала купівля квартир у розтермінування серед покупців у передмісті Києва від початку року.

      За перші 5 місяців 2019 року біля Києва 60% від усіх куплених квартир були придбані саме у розтермінування. Такі дані Нерухомість 24 озвучив представник будівельної компанії АVM Development Group Владислав Кононов.

      За даними забудовника, від початку року у розтермінування від забудовника було продано приблизно 80% від усіх однокімнатних квартир та приблизно 50% двокімнатних.

      2 роки – це найпопулярніший на сьогодні термін купівлі житла у розтермінування – його надають у майже 50% об'єктів житлового будівництва у передмісті Києва. Здебільшого, саме за такий термін об'єкт будівництва вводять в експлуатацію.

      Читайте також: Які квартири найчастіше купували у передмісті Києва від початку року

      На окремі типи квартир забудовники можуть надати й більш тривалий період для погашення розтермінування.

      Наприклад, дворівневі квартири можна придбати з першим внеском 30% у розтермінування на 5 років.

      Для порівняння, за перші 5 місяців 2019 року за іпотечними кредитами було придбано лише 1,5-2% квартир у новобудовах неподалік від столиці.

      Читайте також: Скільки житла в Україні купують в іпотеку і які прогнози

      За скільки років звичайний українець назбирає на купівлю власної квартири: дивіться інфографіку

      купівля квартири гроші заощадження інфографіка

       

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      Джерело: 24 канал
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