В одній з квартир Дніпра виявили трьох мертвих хлопців, один з яких – неповнолітній. За свідченнями поліції, в квартирі виявили наркотики.

Сусіди повідомили поліції про підозрілий запах із квартири, передає Інформатор, посилаючись на власні джерела.

30 липня, прибувши на вказане місце, поліція та судмедекперти знайшли трьох мертвих хлопців.

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Хлопців знайшли в квартирі на вулиці Данила Галицького. Два тіла лежали на ліжку, один – на підлозі. При поверхневому огляді поліція не виявила ознак насильницької смерті, але в квартирі знайшли наркотики. Особу померлих встановили, це мешканці Дніпра. Один з хлопців був неповнолітній – 17 років, іншим по 18 і 19 років.