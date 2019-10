Kyiv not Kiev: BBC писатиме назву української столиці правильно

Іменита британська телерадіокорпорація змінює написання української столиці з неправильної версії Kiev на коректну – Kyiv. Щоправда, деякий час, аби призвичаїти до нововведення своїх читачів, у публікаціях згадуватимуть і попередню версію транслітерації.

Правило починає діяти з 14 жовтня 2019 року. Втім, ще декілька місяців триватиме перехідний період, протягом якого у текстах журналісти можуть вживати наступне формулювання: Kyiv, formerly known as Kiev (Kyiv, раніше відомий як Kiev). Про це інформує BBC News Україна.

Через те, що Kyiv зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України,

– мовиться у повідомленні.

Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev?На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.

Нещодавно у гучний скандал через неправильне написання назви української столиці втрапила прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель. У своєму англомовному твіттері вона написала про те, що гарант давав інтерв'ю в Києві, використавши для цього прийняте у російських пропагандистів написання Kiev замість звичного для України та правильного – Kyiv.