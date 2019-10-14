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      Kyiv not Kiev: BBC писатиме назву української столиці правильно

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      BBC писатиме назву української столиці правильно
      BBC писатиме назву української столиці правильно / Ілюстративне фото

      Іменита британська телерадіокорпорація змінює написання української столиці з неправильної версії Kiev на коректну – Kyiv. Щоправда, деякий час, аби призвичаїти до нововведення своїх читачів, у публікаціях згадуватимуть і попередню версію транслітерації.

      Правило починає діяти з 14 жовтня 2019 року. Втім, ще декілька місяців триватиме перехідний період, протягом якого у текстах журналісти можуть вживати наступне формулювання: Kyiv, formerly known as Kiev (Kyiv, раніше відомий як Kiev). Про це інформує BBC News Україна.

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      Через те, що Kyiv зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України,
      – мовиться у повідомленні.

      Чому важливо писати Kyiv, а не Kiev?На 28 році незалежності Україні досі доводиться боротися за те, аби назву її столиці правильно транслітерували. Адже часто назву міста перекладають з російської. Неправильна назва столиці Kiev закріпилась у світі, як спадщина Російської імперії, а потім і Радянського союзу. Наразі українці активно борються за те, щоб нашу столицю по всьому світі називали правильно – Kyiv.

      Нещодавно у гучний скандал через неправильне написання назви української столиці втрапила прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель. У своєму англомовному твіттері вона написала про те, що гарант давав інтерв'ю в Києві, використавши для цього прийняте у російських пропагандистів написання Kiev замість звичного для України та правильного – Kyiv.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Журналісти ЗМІ Медіа Українська мова
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