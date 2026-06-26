Про це 26 червня повідомила патрульна поліція Києва.

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Лось сховався у будинку

Про тварину у місті служба 112 дізналась від жителів Святошинського району. За їхніми словами, лось просто гуляв містом.

Прибувши на місце події, патрульні не одразу побачили тварину, а знайшли його у під'їзді багатоповерхівки.

Порятунок лося, що заховався у будинку: дивіться відео

Стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій,

– написали у поліції.

До порятунку лося долучилися фахівці та небайдужі. Спільними зусиллями тварину безпечно повернули до лісу, запевнили патрульні.

Торік у червні також помітили лося у столиці. Він неспокійно бігав дорогою в Оболонському районі. Минулось без аварій, але на той момент не відомо було, чи знайшли та врятували тварину.

Нагадаємо, на Чернігівщині виявили випадок браконьєрства. Невідомі застрелили лося європейського, який занесений до Червоної книги України. Тоді правоохоронці встановлювали осіб, причетних до вбивства тварини, та розпочали слідчі дії.