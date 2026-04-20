Інцидент стався у лютому 2026 року. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Що відомо про побиття водія евакуатора?
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень водію евакуатора у Печерському районі столиці.
За даними слідства, 32-річний водій, який працює фітнес-тренером, вимагав зняти свою машину Honda з платформи. Під час конфлікту він вдарив у голову 49-річного водія евакуатора. Потерпілий отримав тяжку черепно-мозкову травму і впав без свідомості. А нападник залишив місце події.
Непритомного водія евакуатора правопорушник взяв за комір та тягнув в бік, залишивши на асфальті на морозі – тоді температура повітря становила 14,5 градусів морозу,
– додали в прокуратурі.
Конфлікт між водіями у Києві: дивіться відео
Досудове розслідування кваліфікувало дії підозрюваного за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне тяжке тілесне ушкодження та залишення без допомоги особи у небезпечному для життя стані.
Нападнику загрожує до 8 років ув'язнення.
Останні схожі напади в Україні
У Києві 18 квітня чоловік 58 років ходив по вулиці та розстрілював перехожих. Далі він зачинився у супермаркеті у Голосіївському районі, де утримував заручників. Загалом він вбив 7 осіб, ще понад 10 постраждали. Бійці КОРДу ліквідували стрільця.
Наступного дня у Чернігові прогриміли постріли. Як виявилось, чоловік у стані алкогольного сп'яніння стріляв у повітря зі стартового пістолета. Його затримала поліція.
Чоловік на Львівщині понад 20 років утримував людину у трудовому рабстві. Зловмисник застосовував фізичне та психологічне насильство. Постраждалий жив у нелюдських умовах, без меддопомоги та виконував важку фізичну роботу.