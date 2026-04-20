Інцидент стався у лютому 2026 року. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Що відомо про побиття водія евакуатора?

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень водію евакуатора у Печерському районі столиці.

За даними слідства, 32-річний водій, який працює фітнес-тренером, вимагав зняти свою машину Honda з платформи. Під час конфлікту він вдарив у голову 49-річного водія евакуатора. Потерпілий отримав тяжку черепно-мозкову травму і впав без свідомості. А нападник залишив місце події.

Непритомного водія евакуатора правопорушник взяв за комір та тягнув в бік, залишивши на асфальті на морозі – тоді температура повітря становила 14,5 градусів морозу,

– додали в прокуратурі.

Досудове розслідування кваліфікувало дії підозрюваного за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне тяжке тілесне ушкодження та залишення без допомоги особи у небезпечному для життя стані.

Нападнику загрожує до 8 років ув'язнення.

