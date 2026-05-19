Загалом внаслідок російського удару по столиці 14 травня загинуло 24 людини, троє з яких – діти. 24 Канал зібрав кадри з прощання.

У Києві попрощались із дітьми військового

У Михайлівському соборі 19 травня відбулось прощання із двома сестрами. Росія вбила 12-річну Любаву та 17-річну Віру Яковлєвих, запустивши ракету по житловому будинку у Дарницькому районі Києва.

Прощання із Вірою та Любавою Яковлєвими / Фото Укрінформу

Сестри були доньками військового Євгена Яковлева з позивним "Рижий". Він поклав своє життя під час виконання бойового завдання на Луганщині у 2023 році. У родині залишилась лише мама дівчат.

Військові та знайомі сестер Яковлєвих на прощанні / Фото hromadske

Журналісти повідомили, що попрощатись із загиблими дівчатами прийшли десятки їхніх однокласниць, знайомих та адміністрація ліцею, в якому вони навчались. Також були присутні побратими їхнього полеглого батька.

Люди ледве стримували сльози, коли проводили жертв російського терору в останню путь.

Обстріл Києва 14 травня: що відомо?

Масований російський терор розпочався ще 13 травня, а вночі більшість ворожих цілей летіло саме на Київ. Одна з них влучила у дев'ятиповерхівку у Дарницькому районі.

Внаслідок удару стався обвал конструкції житлового будинку, а під завалами опинились люди. Рятувально-пошукова операція тривала 28 годин. Загалом внаслідок атаки 24 людини загинуло та щонайменше 48 постраждало.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у багатоповерхівку у Києві влучила ракета Х-101. Вона була виготовлена у другому кварталі 2026 року.