Надзвичайний стан у Ладижині: місто знову залишилося без опалення

Ладижин Вінницької області знову залишився без опалення. У місті діє надзвичайний стан.

На території громади цілодобово працюють пункти обігріву, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зігрітися. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Ладижина Олександр Коломієць.

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У зв'язку з надзвичайним станом у нашій громаді, відсутністю теплопостачання, прохання до кожного — мінімізувати використання потужних електроприладів і не зливати воду з радіаторів опалення,

– зазначив Коломієць.

Також він додав, що у пунктах обігріву можна зарядити мобільні телефони, скористатися інтернетом та зігрітися. Також там є питна вода і гарячий чай.

Адреси пунктів обігріву:

Ладижинська міська лікарня;

ліцей номер 1;

Ладижинська міська рада;

ДПРЧ 30 (базарна площа);

намет на площі Фонтанів;

телерадіокомпанія "Тодор" за адресою вул. Будівельників, 17 ( час

роботи пункту з 8:00-18:00);

намет біля магазину "Козачок" за адресою вул. Піонерська, 22.

Що відомо про надзвичайну ситуацію у Ладижині

28 листопада у Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Усе через російський обстріл Ладижинської ТЕС.

Внаслідок ворожої атаки у мережах теплопостачання міста сталася аварія. 18 тисяч жителів залишилися без опалення. Єдина можливість зігрітися – електроприлади. Однак, через періодичні відключення світла будинки не встигають нагрітися.

Зауважимо, що окупанти двічі атакували Ладижинську теплоелектростанцію 11 жовтня. Спочатку вони запустили 2 дрони-камікадзе. Коли ж на місце виїхали рятувальники, російські військові завдали другого удару.

Тоді повідомляли, що постраждали 6 людей. Їм надали необхідну допомогу та госпіталізували. Серед потерпілих не було працівників ТЕС.

До речі, під час атаки 23 листопада окупанти знову обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури Вінницької області. Щоправда, не повідомляли, чи мовиться про Ладижин.