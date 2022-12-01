Ракетна атака не зламає: у Ладижині відновили теплопостачання

1 грудня 2022 , 12:59
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Джерело:

Сергій Борзов

Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання. Втім, 1 грудня все вдалося відновити.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. До речі, 28 листопада у Ладижині оголошували надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

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Яка ситуація з теплопостачанням у Ладижині

1 грудня Борзов заявив, що теплопостачання у Ладижині відновлено.

Продовжуємо диверсифікацію постачання теплової енергії у місті,
– зазначив очільник регіону.

Обстріл Ладижинської ТЕС: все, що відомо

До речі, окупанти вже не вперше атакують теплоелектростанції України. Так, влітку цього року російські загарбники вдарили по території Криворізької ТЕС.

Також російські військові завдали удару по Вуглегірській ТЕС, що в Донецькій області. Унаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

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Автор: Софія Ковнір