Ракетна атака не зламає: у Ладижині відновили теплопостачання

Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання. Втім, 1 грудня все вдалося відновити.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. До речі, 28 листопада у Ладижині оголошували надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

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Яка ситуація з теплопостачанням у Ладижині

1 грудня Борзов заявив, що теплопостачання у Ладижині відновлено.

Продовжуємо диверсифікацію постачання теплової енергії у місті,

– зазначив очільник регіону.

Обстріл Ладижинської ТЕС: все, що відомо

Російські загарбники двічі атакували теплоелектростанцію у Ладижині 11 жовтня. Так, окупанти запустили 2 дрони-камікадзе. Рятувальники оперативно виїхали на місце інциденту.

Згодом росіяни завдали другого удару.

Повідомлялося, що постраждали 6 осіб. Їм надали необхідну допомогу та госпіталізували.

28 листопада у місті Ладижин оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Це все через ракетний обстріл Ладижинської ТЕС.

До речі, окупанти вже не вперше атакують теплоелектростанції України. Так, влітку цього року російські загарбники вдарили по території Криворізької ТЕС.

Також російські військові завдали удару по Вуглегірській ТЕС, що в Донецькій області. Унаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

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