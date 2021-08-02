Водій нібито пошкодив майно комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Колектор, про який мовиться, розташований поряд із 62 будинком.

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Колектор, який розкопали комунальники / Фото Теплопостачання міста Одеси

Довго не закопували

Комунальники написали, що на цій ділянці були встановлені всі необхідні дорожні бар'єри. 15 липня розкопку підготували до засипки та асфальтування.

Після цього інформацію передали до підприємства "Міські дороги", яке мало засипати колектор. Чому це не зробили протягом 2 тижнів – невідомо.



Місце, де провалився транспорт / ФотоТеплопостачання міста Одеси

Хочуть судитись

Наразі, керівництво Теплопостачання міста Одеси планує звернутися до поліції з метою встановлення особи порушника. Також планують звернутися до суду з позовом щодо відшкодування завданої шкоди майну. Проте в повідомленні не вказали, яке саме майно пошкодили

У мережі оприлюднили відео, де видно момент діставання автомобіля з розкопаного колектора. Там видно, що для цього транспорт приєднали буксирувальним тросом до автомобіля ВАЗ.

Автомобіль під'єднують буксиром, щоб дістати з колектора: відео телеграму УСІ

Зверніть увагу! 30 липня повідомили, що в Одесі на різних вулицях утворилися величезні провалля. Це сталося після злив, які раніше затопили місто. На деяких ділянках довго не починали ремонт і пояснювали це тим, що є більш критичні місця, які потребують відновлення дороги.