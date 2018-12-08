"Лапи геть від України": поляки зірвали концерт ансамблю російської армії

У п’ятницю, 7 грудня, у Бидгощі двоє польських активістів Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова.

Про це повідомляє OKO.press.

Так, під час виконання пісні "Священна війна" активісти вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм – геть за Дон" та вигуками "Лапи геть від України!". Поляки також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу".

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При цьому один з активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, поміщений на стенд біля трохи меншого польського стягу. Жоден з близько 100 військових хористів на це не відреагував.

За кілька секунд активістів зі сцени вивела охорона.

Дивіться відео, як поляки зірвали концерт ансамблю російської армії: