"Лапи геть від України": поляки зірвали концерт ансамблю російської армії
У п’ятницю, 7 грудня, у Бидгощі двоє польських активістів Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук зірвали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова.
Про це повідомляє OKO.press.
Так, під час виконання пісні "Священна війна" активісти вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм – геть за Дон" та вигуками "Лапи геть від України!". Поляки також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу".
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При цьому один з активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, поміщений на стенд біля трохи меншого польського стягу. Жоден з близько 100 військових хористів на це не відреагував.
За кілька секунд активістів зі сцени вивела охорона.
Дивіться відео, як поляки зірвали концерт ансамблю російської армії:
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