В Росії назвали генерала-рекордсмена з втраченої техніки: втопив понад 75 одиниць

12 квітня 2023, 09:52
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В Росії розкрили ім'я генерала, який ймовірно став рекордсменом з втраченої техніки. Той при форсуванні річки Сіверський Донець втратив батальйонно-тактичну групу, тобто понад 75 одиниць техніки.

Ним виявився підвищений до начальника генштабу сухопутних військ – генерал-полковник Олександр Лапін. Раніше він командував групою Центр чи Центральним військовим округом Росії.

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Розгром угрупування Лапіна організувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада.

Російські мілітарі блогери також звинувачували Лапіна в поразках російської армії під Ізюмом, Лиманом та Балаклією та відступі з Харківської області, де ЗСУ затрофеїли понад 200 одиниць покинутої техніки армії Росії.  

Якщо Лапін втратив і кинув близько 300 сотень одиниць техніки, то він є рекордсменом, ймовірно, він випередив генерал-полковника Рустама Мурадова,
– йдеться у повідомленні. 

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Попередник у списку рекордсменів – Мурадов

Під Вугледаром у лютому Мурадов кинув армію на мінні поля та обстріли української артилерії, втративши за 3 дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, зокрема 36 танків.


Мурадов разом із міністром оборони Росії Шойгу / Фото росЗМІ

Раніше Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де втратив 50% техніки своєї бригади (у бригаді може бути близько 200 одиниць техніки). Таким чином Мурадов втратив щонайменше 200 одиниць техніки.

Наразі в Росії говорять про звільнення Мурадова після поразки під Вугледаром. 

Що говорять про Мурадова самі ж російські солдати? РосЗМІ пишуть про морського піхотинця 55-ї гвардійської морської піхотної бригади, який вижив після боїв у Вугледарі: той розповів, що втрати були настільки серйозними, що в одній із рот підрозділу залишилося лише 8 осіб (у повному складі кожна рота налічує близько 100 осіб). 

"Мурадова відсторонили, тому що він був божевільним ідіотом, який міг… наказати солдатам йти на вірну смерть", – цитують ЗМІ джерело.

Важливо! Звільнення Мурадова, досвідченого військового командира з досвідом роботи в Сирії та на Південному Кавказі, показує масштаби внутрішніх проблем російської армії. Тому, нема чому дивуватись, що російські вояки не здатні досягти якихось значних територіальних здобутків під час наступу на Донбасі. 
Автор: Анастасія Лукашевська