В Росії назвали генерала-рекордсмена з втраченої техніки: втопив понад 75 одиниць

В Росії розкрили ім'я генерала, який ймовірно став рекордсменом з втраченої техніки. Той при форсуванні річки Сіверський Донець втратив батальйонно-тактичну групу, тобто понад 75 одиниць техніки.

Ним виявився підвищений до начальника генштабу сухопутних військ – генерал-полковник Олександр Лапін. Раніше він командував групою Центр чи Центральним військовим округом Росії.

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Розгром угрупування Лапіна організувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада.

Російські мілітарі блогери також звинувачували Лапіна в поразках російської армії під Ізюмом, Лиманом та Балаклією та відступі з Харківської області, де ЗСУ затрофеїли понад 200 одиниць покинутої техніки армії Росії.

Якщо Лапін втратив і кинув близько 300 сотень одиниць техніки, то він є рекордсменом, ймовірно, він випередив генерал-полковника Рустама Мурадова,

– йдеться у повідомленні.

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Попередник у списку рекордсменів – Мурадов

Під Вугледаром у лютому Мурадов кинув армію на мінні поля та обстріли української артилерії, втративши за 3 дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, зокрема 36 танків.



Мурадов разом із міністром оборони Росії Шойгу / Фото росЗМІ

Раніше Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де втратив 50% техніки своєї бригади (у бригаді може бути близько 200 одиниць техніки). Таким чином Мурадов втратив щонайменше 200 одиниць техніки.

Наразі в Росії говорять про звільнення Мурадова після поразки під Вугледаром.

Що говорять про Мурадова самі ж російські солдати? РосЗМІ пишуть про морського піхотинця 55-ї гвардійської морської піхотної бригади, який вижив після боїв у Вугледарі: той розповів, що втрати були настільки серйозними, що в одній із рот підрозділу залишилося лише 8 осіб (у повному складі кожна рота налічує близько 100 осіб).

"Мурадова відсторонили, тому що він був божевільним ідіотом, який міг… наказати солдатам йти на вірну смерть", – цитують ЗМІ джерело.

Звільнення Мурадова, досвідченого військового командира з досвідом роботи в Сирії та на Південному Кавказі, показує масштаби внутрішніх проблем російської армії. Тому, нема чому дивуватись, що російські вояки не здатні досягти якихось значних територіальних здобутків під час наступу на Донбасі.