На знак солідарності з Естонією: Латвія також видворяє російського посла

Для російських послів сьогодні несприятливий день у країнах Балтії. Відтак, Латвія, слідом за Естонією, висилає російського посла зі країни.

Спершу міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив про зниження рівня дипломатичних зв'язків із Росією. Заходи впроваджуватимуть з 24 лютого.

Увага Росія висилає посла Естонії, а Латвія сама знижує рівень дипломатичного представництва

Що цьому передувало

23 січня до МЗС запросили російського посла Михайла Ваніна. Його поінформували про рішення уряду країни з 24 лютого 2023 року знизити рівень дипломатичних відносин з Росією до рівня повноважних представників.

Таке рішення прийняли у зв'язку з продовженням повномасштабної військової агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, а також на знак солідарності з Естонією та Литвою.

Відтак, російський посол повинен покинути Латвію до 24 лютого 2023 року.

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