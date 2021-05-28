Дуже погана і сумна ситуація, – Латвія заморозила відносини з Білоруссю

У Латвії заявили, що станом на травень 2021 року дипломатичні стосунки країни з Білоруссю є замороженими. Водночас шанс на врегулювання ситуації досі залишився.

Латвійський посол Ейнарс Семаніс розповів, що Білорусь наразі не додала до свого "чорного списку" працівників дипломатичного відомства Латвії. Це дозволяє сподіватися, що ситуацію можна врегулювати.

Зауважте Загравання з монстром: Білорусь перетворюється на диктаторську державу Гітлера

Однак коли це станеться, Семаніс спрогнозувати не може.

У порівнянні з подіями в жовтні минулого року, коли Білорусь вимагала у Польщі і Литві відкликати своїх послів на консультацію, ситуація з відносинами наших країн "дуже погана і дуже сумна" – тоді робота посольств Литви і Польщі не була перервана

– наголосив посол.

За словами Семаніса, наразі робота посольства Латвії в Мінську припинена. Там залишився лише один працівник, який відповідає за адміністративні питання.

Відносини Латвії та Білорусі: останні новини