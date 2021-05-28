Дуже погана і сумна ситуація, – Латвія заморозила відносини з Білоруссю

У Латвії заявили, що станом на травень 2021 року дипломатичні стосунки країни з Білоруссю є замороженими. Водночас шанс на врегулювання ситуації досі залишився.
Латвійський посол Ейнарс Семаніс розповів, що Білорусь наразі не додала до свого "чорного списку" працівників дипломатичного відомства Латвії. Це дозволяє сподіватися, що ситуацію можна врегулювати.
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Однак коли це станеться, Семаніс спрогнозувати не може.
У порівнянні з подіями в жовтні минулого року, коли Білорусь вимагала у Польщі і Литві відкликати своїх послів на консультацію, ситуація з відносинами наших країн "дуже погана і дуже сумна" – тоді робота посольств Литви і Польщі не була перервана
– наголосив посол.
За словами Семаніса, наразі робота посольства Латвії в Мінську припинена. Там залишився лише один працівник, який відповідає за адміністративні питання.
Відносини Латвії та Білорусі: останні новини
- У Мінську 23 травня примусово посадили літак, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. Під час огляду пасажирів в аеропорту затримали ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- Вже наступного дня, 24 травня, латвійська національна авіакомпанія AirBaltic ухвалила рішення не використовувати повітряний простір Білорусі.
- Білоруська влада 26 травня оголосила, що висилає з країни посла Латвії та весь дипломатичний персонал. Це стало відповіддю на дії латвійських дипломатів у Ризі, які замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий стяг.