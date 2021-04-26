Ускладнить співпрацю між країнами НАТО, – Латвія про визнання Байденом геноциду вірмен

Міністр оборони Латвії відреагував на визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен. Артіс Пабрікс вважає, що такий вчинок ускладнить стосунки між країнами НАТО.

Міністр оборони Латвії критично відреагував на те, що президент Джо Байден офіційно визнав геноцид вірмен. Про це він написав на своїй сторінці в твітері.

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Заява міністра оборони Латвії

Міністр Артіс Пабрікс вважає, що зараз країнам як ніколи потрібно співпрацювати. Натомість дії президента США ускладнять цю співпрацю.

Позиція президента США щодо давнього питання геноциду вірмен лише ускладнить співпрацю між двома країнами НАТО тоді, коли це найбільш необхідно. Я можу дати подібну пораду тим латвійським парламентарям, які хочуть купувати собі індульгенції, жертвуючи національними інтересами,

– написав міністр.

До речі, за інформацією ЗМІ, член Сейму Латвії Юріс Юрашс анонсував розгляд декларації з засудженням геноциду вірмен в Османській імперії.

Коротка передісторія

24 квітня, у день вшанування геноциду вірмен, президент США Джо Байден заявив, що офіційно визнає геноцид цієї національності в Османській імперії.

На подію відреагували в Туреччині та у Вірменії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що також вшановує пам'ять вірмен, які загинули у 1915 році. Він також розповів, що є певні кола, які намагаються політизувати події 1915 року і перетворити їх у знаряддя тиску на Анкару.

У МЗС Вірменії наголосили, що заява Байдена є значним внеском у всесвітнє визнання геноциду вірмен.

25 квітня посла США Девіда Саттерфілда викликали в МЗС Туреччини. Там сказали, що "ця заява глибоко зачепила турецький народ й завдала рану, яку важко залікувати". Також через це в Туреччині не працюватиме консульство та посольство США.