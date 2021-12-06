Лауреатку Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі у М'янмі засудили до 4 років в'язниці
Джерело:The New York Times
У М'янмі за підбурювання до заворушень та порушення правил, пов'язаних з боротьбою проти COVID-19 засудили політикиню Аун Сан Су Чжі. Раніше її усунули від влади внаслідок військового перевороту.
Лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років в'язниці. Цей вирок став початком усіх справ, які порушили проти Су Чжі після військового перевороту.
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Про рішення суду журналістам повідомили анонімно. Всі суди над Су Чжі є закритими.
Єдиним джерелом інформації про судовий процес були адвокати підсудної, але у жовтні 2021 року їм заборонили повідомляти будь-що про це.Довідка. Аун Сан Су Чжі є політичною діячкою М'янми. Лауреаткою Нобелівської премії миру вона стала у 1991 році. Військові приблизно 15 років тримали її під домашнім арештом.
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Су Чжі звинувачують у низці злочинів. Мовиться про корупцію, порушення законів про ліквідацію наслідків стихійного лиха та експорт-імпорт через виявлення в її будинку переносних рацій під час обшуків.
Human Rights Watch вважає, що всі звинувачення фальшиві та політично вмотивовані. Організація зазначає, що справи мають на меті завадити Су Чжі брати участь у виборах.
Що відомо про військовий переворот у М'янмі
- Причиною загострення конфлікту між владою та військовими стали вибори у листопаді 2020 року. Перемогла там партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". Військові заявили, що не визнають результатів.
- Військові 1 лютого 2021 року вчинили у М'янмі військовий переворот. Після цього у країні оголосили надзвичайний стан. Силовики заарештували чинного президента Він М'їна та політикиню Аун Сан Су Чжі.
- Відтоді у країні тривають протистояння. Силовики вбили понад 700 мітингувальників.