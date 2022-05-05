Лавров і Ко заходилися цитувати заголовки "жовтої преси" 90-х

"Гітлер – єврей". "Розробляється біологічна зброя вибіркового етнічого спрямування проти слов'ян".

Велика божевільня

"У секретних біолабораторіях винаходять нові віруси, аби поширювати їх через перелітних птахів". "Мати Рюрика була слов'янка". "Ленін вигадав Україну"...

Не пропустіть Путін має три причини оголосити про війну Україні 9 травня

Якби я не знав, що це заяви московитів, котрі займають серйозне положення у власній державі, я би подумав, що це заголовки "жовтої преси" з 90-х. Різноманітних "СПІД-інфо", "Інтєрєсних газєт" і тому подібного.



Заяви російських політиків про Україну викликають сумнів у їх притомності / Фото Getty Images

Пам'ятаєте божевільних пенсіонерів, які все це читали, а потім рвалися розказувати "правду"? Тепер ці пенсіонери керують найбільшою державою світу й погрожують усім ядерною бомбою.

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