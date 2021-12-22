Лавров нахабно запропонував генсеку НАТО Столтенбергу змінити роботу

Глава МЗС Росії черговий раз "вразив" своєю нахабністю. Так Сергій Лавров вирішив, що буде доречним порадити генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу змінити роботу.

Свою оцінку діяльності Столтенберга Лавров висловив в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ. Він вважає, що генсек Альянсу не справляється зі своїми обов'язками.

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Лавров розкритикував роботу Столтенберга

Лавров спробував "обґрунтувати" свою думку, що в основі європейської безпеки лежить принцип неподільності, який Столтенберг, начебто, ігнорує.

Якщо пан Столтенберг вважає, що члени НАТО мають право плювати на цей принцип, який закріплений в документах, прийнятих на вищому рівні, то, напевно, дійсно йому пора вже йти на іншу роботу, тому що зі своїми обов'язками він ніяк не справляється,

– заявив Лавров.

Глава МЗС держави-окупанта каже, що Росія не зобов'язана дотримуватись положень Вашингтонського договору. Натомість Москва є учасником загальнорегіонального євроатлантичного документа, який містить принцип неподільності безпеки.

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Який ультиматум поставив Путін НАТО:

Російське МЗС оприлюднило на розгляд США та НАТО так звані "договори про безпеку".

Росія вимагає гарантій щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу.

Єнс Столтенберг заявив, що має намір проводити перемовини з Москвою.

Також на початку січня до переговорів з кремлем готові і США.

Проте у Держдепі назвали деякі з вимог неприйнятними.

Про те, як США висунули свій ультиматум Путіну, у "Теории заговора":