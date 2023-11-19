Без Лаврова ніяк: глава МЗС Австрії вважає "правильним" те, що Росію запросили на зустріч ОБСЄ

Очільник австрійського МЗС Александер Шалленберг наголосив, що без представника країни-агресорки провести повноцінні переговори не вдасться. Раніше дипломат неодноразово видавав проросійські заяви, зокрема, закликав Європу "подбати про обличчя" Росії після війни.

Наприкінці листопада – початку грудня у столиці Північної Македонії відбудеться засідання ради міністрів ОБСЄ. Туди запросили і Росію. Очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг пояснив, чому вважає це рішення "правильним".

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Готовий говорити з Лавровим

На засіданні міністрів закордонних справ будуть присутні представники 57 країн. Шалленберг впевнений, що Москва ухвалить позитивне рішення і відправить до Скопьє представляти свої інтереси Сергєя Лаврова. Австрійський дипломат заявив, що він готовий спілкуватися з представником країни-агресорки. Ба більше, він додав, що неможливо займатися зовнішньою політикою, "розмовляючи лише зі Швейцарією та Ліхтенштейном". Цим самим він продовжив гнути стару лінію про те, що Європі, мовляв, не слід повністю розривати стосунки з Росією.

Раніше Шалленберг закликав Захід зберігати почуття міри у відносинах із Москвою, адже після війни країна-агресорка, за його словами, однаково залишиться частиною архітектури європейської безпеки.

Також дипломат розкритикував заборону видачі віз росіянам та виключення очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ в Польщі у грудні 2022 року.

Інші неоднозначні висловлювання Шалленберга

У жовтні 2023 року Шалленберг висловив сподівання, що мирні переговори між Україною та Росією відбудуться "незабаром".

Він заявляв, що Росія "цінна" для Європи, а тому повний розрив зв'язків з нею у всіх сферах ілюзорний. На його думку, "Росія не зникне із земної кулі і, як і раніше, буде найбільшим сусідом", а "Достоєвський і Чайковський залишаться частиною європейської культури".

Австрія – одна з небагатьох країн Європи, яка не надає Україні військову допомогу. Хоча вона дозволяє транзит зброї своєю територією.