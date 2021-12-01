Лавров поскаржився, що Україна "стає все нахабнішою" щодо Росії
1 грудня 2021 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:"РИА Новости"
У Кремлі заявивили, мовляв, Україна стає більш агресивною у своїй політиці щодо Росії. Таку заяву держава-агресор зробила на 8 році війни.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Париж та Берлін "вже багато років" обіцяють "навчити" Київ, але "нічого не відбувається". Він звинуватив Україну, мовляв, вона стає "нахабнішою".
До речі У Росії вже кажуть, що це Україна стягує війська на Донбас
Київ стає все більш і більш зухвалим, я б сказав, у своїй агресивності до мінських домовленостей, щодо Росії та у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку войовничих устремлінь,
– сказав кремлівський політик.
Що цьому передувало
- Міністерство закордонних справ Росії 17 листопада оприлюднило дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.
- У Москві заявили, що зробили це тому, що позиція Росії та її підхід до проведення зустрічі у нормандському форматі нібито регулярно спотворюється.
- Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що оприлюднення листування є спробою "добити" нормандський формат. У такий спосіб держава-агресор лише підриває залишки довіри до себе.