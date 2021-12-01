Лавров поскаржився, що Україна "стає все нахабнішою" щодо Росії

У Кремлі заявивили, мовляв, Україна стає більш агресивною у своїй політиці щодо Росії. Таку заяву держава-агресор зробила на 8 році війни.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Париж та Берлін "вже багато років" обіцяють "навчити" Київ, але "нічого не відбувається". Він звинуватив Україну, мовляв, вона стає "нахабнішою".

До речі У Росії вже кажуть, що це Україна стягує війська на Донбас