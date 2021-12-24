Лавров пригрозив масштабним конфліктом у Європі через ракети НАТО в Україні

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив про ймовірність масштабного конфлікту в Європі. Все нібито через "втягування України до НАТО".

Зокрема у Кремлі цинічно заявили, що нібито потрібно перш за все, знизити градус конфронтації. На думку США, він спричинений тим, як "американські колеги опікуються своїми українськими протеже".

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Лавров боїться "втягування України в НАТО"

Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи у наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі,

– заявив Лавров.

Він пригадав розмову Джо Байдена та Путіна. Вона переважно стосувалась, на думку політика, – нібито "української кризи та відсутності прогресу у виконанні мінських угод".

Коротко про останні новини щодо НАТО та Росії

Під час розмови зі Джо Байденом Володимир Путін вимагав гарантій, щодо не розширення НАТО. Глава Білого дому відповів очільнику Кремля та наголосив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

Згодом у Путіна бідкались через "нежружнє" НАТО. Зокрема вступ України в НАТО глава Кремля назвав чутливою темою, адже нібито переймається через загрози безпеці Росії

Натомість ЗМІ написали, що у випадку широкомасштабних бойових дій з Росією, НАТО нібито може надати українській армії зброю, системи ППО і РЕБ, а також розвіддані щодо Москви.

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