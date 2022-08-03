лавров у завзятій критиці США та візиту Пелосі на Тайвань вже встиг приплести Україну

3 серпня 2022 , 12:43
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російській владі повсюди мариться "український слід". Так глава мзс росії сергій лавров так завзято критикував політику США щодо ситуації з Тайванем, що аж знайшов там схожість з українською ситуацією.

Коментар лаврова щодо візиту Ненсі Пелосі на Тайвань поширили російські ЗМІ, інформує 24 канал. Глава мзс держави-агресорки переконує, що, мовляв, Вашингтон "створив подразник на порожньому місці".

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лавров побачив схожість між Тайванем та Україною

Це відображає ту ж лінію стосовно української ситуації. Прагнення показати вседозволеність – що хочу, те й ворочу,
– додав лавров. 

Візит голови Палати представників США на Тайвань очільник російського дипвідомства назвав "дикою акцією". Мовляв, Вашингтон хоче довести світу свою безкарність та ні в що не ставить інші країни.

Доєдналась до критики і марія захарова

Вирішила не відставати від свого керівника і представниця мзс окупантів марія захарова. Нічого нового вона не сказала, лише повторила за лавровим фрази з короткою суттю "США ні на копійку не цінять своїх партнерів".

Чи це найближчі союзники, стратегічні союзники, чи то партнери, чи то країни, з якими розвиваються відносини у різних напрямках, їм все одно,
– лютувала Захарова.

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Позиція росіян щодо зростання напруженості між Китаєм та Тайванем:

Дивіться у відео – чи готовий Китай до протистояння зі США:

 

Автор: Ірина Пундор