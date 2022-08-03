лавров у завзятій критиці США та візиту Пелосі на Тайвань вже встиг приплести Україну

російській владі повсюди мариться "український слід". Так глава мзс росії сергій лавров так завзято критикував політику США щодо ситуації з Тайванем, що аж знайшов там схожість з українською ситуацією.

Коментар лаврова щодо візиту Ненсі Пелосі на Тайвань поширили російські ЗМІ, інформує 24 канал. Глава мзс держави-агресорки переконує, що, мовляв, Вашингтон "створив подразник на порожньому місці".

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лавров побачив схожість між Тайванем та Україною

Це відображає ту ж лінію стосовно української ситуації. Прагнення показати вседозволеність – що хочу, те й ворочу,

– додав лавров.

Візит голови Палати представників США на Тайвань очільник російського дипвідомства назвав "дикою акцією". Мовляв, Вашингтон хоче довести світу свою безкарність та ні в що не ставить інші країни.

Доєдналась до критики і марія захарова

Вирішила не відставати від свого керівника і представниця мзс окупантів марія захарова. Нічого нового вона не сказала, лише повторила за лавровим фрази з короткою суттю "США ні на копійку не цінять своїх партнерів".

Чи це найближчі союзники, стратегічні союзники, чи то партнери, чи то країни, з якими розвиваються відносини у різних напрямках, їм все одно,

– лютувала Захарова.

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Позиція росіян щодо зростання напруженості між Китаєм та Тайванем:

Незважаючи на те, що росія зазнає у війні в Україні великих втрат, як у живій силі, так і в техніці, москва заявила про готовність допомогти Китаю.

мзс росії одразу ж звинуватило США у провокаціях і пригрозило, що після візиту Пелосі на Тайвань "гегемонія Америки закінчиться".

Оглядачі стверджують, що росіянам вигідна війна між Китаєм та Тайванем, адже тоді відволічеться увага світу від війни в Україні.

Дивіться у відео – чи готовий Китай до протистояння зі США: