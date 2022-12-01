Лавров цинічно пояснив російські удари по Херсону: порівняв зі Сталінградом

Росіяни мстять за звільнення Херсона, безжально обстрілюючи місто. Кремлівська влада навіть знаходить висловлювання, аби виправдати такі удари.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров все одно вважає Херсон "російською територією", хоча такого ніколи не було. Він цинічно порівняв його зі Сталінградом.

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У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли,

– сказав Лавров.

Він також запевняє, мовляв, удари по енергетичній інфраструктурі Росія завдає, аби не дозволити "накачувати Україну смертоносною зброєю". Далі видав абсурдну заяву, мовляв, українці хочуть "вбивати росіян".

Обстріли Херсона

Загарбники продовжують тероризувати деокуповану територію Херсонщини. Зокрема, вранці 30 листопада вони знову обстріляли звільнений Херсон. Вгатили по центру міста, через що були пошкоджені житлові будинки та медичні заклади.

27 листопада окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Загинула одна людина, ще 2 – зазнали поранення. 26 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли. 28 листопада місто знову опинилося під артобстрілом – у місті лунали вибухи.

У британській розвідці зазначили, що загарбники гатять з "Градів". 24 листопада загинуло 10 осіб.

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