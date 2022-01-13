Лавров відкинув звинувачення у бік Росії через дестабілізацію Казахстану "на лукавого"
Джерело:"РИА-Новости"
У бік Москви пролунала низка звинувачень через події у Казахстані. Мовляв, саме вона спропокувала кризу в країні. У російському МЗС вже "знайшли винного".
Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що усі такі звинувачення – "від лукавого". Ба більше, він наполегливо стверджує, що все це – конспірологічні теорії й не більше.
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Лавров переконує, що "Росія тут ні до чого"
Посадовець стверджує, що частина цих "теоретиків" переконує, що протести у Казахстані організував Захід. Мовляв, аби послабити позиції Росії перед переговорами у Женеві та Брюсселі. "Інші звинувачують нас в тому, що ми це спровокували, аби увірватися в Казахстан й взяти його під контроль. Це все від лукавого", – виправдовувався російський міністр.
Лавров поспішив запевнити, що влада Казахстану проведе повноцінне розслідування й згодом озвучить його результати. Він наголосив, що між ситуацією у країні та Росією немає ніякого зв'язку.Зверніть увагу! Financial Times пише, що Казахстан збільшив політичну залежність від Росії. Мовляв, заклик Токаєва ввести війська ОДКБ підірвав зусилля країни підтримувати збалансовану зовнішню політику.
"Миротворча місія" у Казахстані: основне
- Росія, Вірменія, Киргизстан, Білорусь та Таджикистан прислали у Казахстан своїх військових на заклик президента Касима-Жомарта Токаєва. Він попросив про це на тлі масових протестів.
- "Миротворчу місію" очолив російський генерал Андрій Сердюков. Саме він у 2014 році він був одним з організаторів та керівників військової операції з захоплення українського Криму.
- 13 січня країни ОДКБ почали виводити своїх "миротворців" із країни. Втім, у США вже висловили сумніви щодо того, чи справді російські військові повернуться додому.
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