Лавров відкрито заявив про війну з Заходом: звинувачує ЄС і НАТО в коаліції проти Росії

Міністр закордонних справ Сергій Лавров уже давно перестав приймати свої ліки. Тож йому продовжується ввижатись можливий наступ з боку ЄС і НАТО, а також всілякі теорії змови.

Сергій Лавров провів спільну пресконференцію зі своїм колегою з Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Під час неї міністр закордонних справ країни-агресорки вкотре "увімкнув" заїжджену платівку, передає 24 канал.

Читайте також Лавров цинічно заявив, що Росія не вторгалась в Україну

Лавров упевнений у коаліції ЄС і НАТО проти Росії

Мовляв, ці альянси спеціально об'єднали свої зусилля. А їхньою першочерговою мішенню, переконаний токсичний Лавров, стане Росія. На його думку, усі не можуть дочекатись, щоб напасти на неї.

У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість Євросоюзу якимось чином розсмокчеться або зміниться в осяжній, а якщо чесно, довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали,

– наголосив Лавров.

Він додав, що в країні-агресорці уважно спостерігають за Європейським Союзом. Ба більше, вивчають кроки, які він робить. Не зміг він оминути увагою Україну та Молдову, наголосивши, що країни-кандидати – на членство в ЄС – підкоряються вимогам Союзу.

Натомість інші ж держави, переконаний він, прагнуть продемонструвати свою самостійність. Це він, мабуть, тонко натякає на Угорщину, яка стала офіційним представництвом Росії в Європі та постійно вставляє палки в колеса усім навколо.

Без згадок про Гітлера не обійшлось

Зачитування методичок Кремля було б неповним, якби Лавров забув про Гітлера. Тож під час конференції цю постать він згадав. ЄС і НАТО він порівняв з диктатором, який свого часу зібрав низку європейських держав для боротьби з Радянським Союзом.

Ми вже стомились це нагадувати, але будемо. 23 серпня 1939 рокуОтримала вона назву Пакт Молотова – Ріббентропа, неофіційна ж була більш доречна – Пакт Гітлера – Сталіна. У ньому йшлось про те, що упродовж 10 років обидві держави не нападатимуть одна на одну. Водночас він передбачав поділ сфер впливу.

Лавров зауважив, що коаліція, яку створили НАТО та ЄС, організована для нападу на Росію. Мовляв, за цим він уважно слідкуватиме, щоб ні в якому разі не допустити цього.

Лавров озвучує про напад НАТО і ЄС не просто так

Сергій Лавров насправді чоловік геть зовсім не дурний. Він просто вміло відпрацьовує гроші, а також протекцію своїх рідних. Вам же не потрібно розповідати про долю тих, хто в якийсь момент став проти волі вищого керівництва в Росії.

Міністр закордонних справ буквально намагається втягнути у війну і ЄС, і НАТО. Робить він це для того, щоб у Росії була вагома причина або капітулювати, або таки завдати ядерного удару. Хоча останнє малоймовірне, адже усі розуміють масштаб ризиків. Та й тоді у країни-агресорки зникне останній важіль впливу, яким вона так хизувалась.

Загалом у Кремлі вже кілька останніх місяців артикулюють, що Україна не одна воює з Росією. І таким чином у країні намагаються підготувати своє населення до можливого програшу. Адже упродовж чотирьох місяців досягнути бодай якоїсь із поставлених цілей не вдалось. А постачання Україні зброї від міжнародних партнерів усе лише ускладнює. Ми ефективніше воюємо, а росіяни – окопуються на позиціях, зайнятих раніше.

Наостанок нагадаємо, що надання Україні статусу кандидата у члени ЄС – справжня кістка в горлі Росії. Це ще один величезний крок від "русского міра", який наша держава зробила. Тож займатись оцим міфічним "збиранням земель" країні-агресорці стає усе важче.

Тим часом прапор України підняли над будівлею Європарламенту: дивіться відео