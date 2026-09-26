"Це були не ми": Лавров видав цинічну заяву про переговори з Україною

Росія буцімто не виходила з мирних переговорів з Україною. Їх намагається зірвати Захід.

Таку заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров під час пресконференції на полях Генасамблеї ООН.

Що каже Лавров про мирні перемовини?

Лавров звинуватив європейські країни у спробах зірвати перспективу мирних переговорів щодо України, у яких, за його словами, зацікавлені і США.

Крім того, міністр заявив, що західні країни нібито допомагають Україні спрямовувати дрони на цивільну інфраструктуру Росії.

Окремо він стверджував, що всі раунди переговорів щодо України припиняла не Росія, а ті, хто нині звинувачує Москву в небажанні вести переговори.

Також, за словами Лаврова, Росія вважає домовленості, яких нібито вдалося досягти під час зустрічі в Анкориджі, чинними та готова до них повернутися.

Зверніть увагу! У Вашингтоні вже пояснювали, що жодних домовленостей між Путіним і Трампом на саміті в Анкориджі не було. Від росіян була пропозиція, що Україна має вивести свої війська з Донбасу. Але Київ її відкинув.

Коментуючи нові заяви Лаврова, керівник ЦПД Андрій Коваленко нагадав, що раніше сам Путін визнав, що в Анкориджі домовленостей жодних не було.

Під час брифінгу Лавров заявив, що Росія вважає Україну частиною спільного з нею геополітичного, геоекономічного та культурного простору.

Міністр порівняв ситуацію навколо України з питанням Гренландії, заявивши, що США зацікавлені в отриманні контролю за островом.

За словами Лаврова, він поцікавився в генсека, чому ООН у випадку Гренландії наголошує на територіальній цілісності Данії та праві гренландців на самовизначення, але, на його думку, не застосовує таких самих принципів до України.

Раніше міністр назвав однією з цілей так званої "сво" забезпечення безпеки Росії та захист прав російськомовних людей в Україні.

Нагадаємо, що Росія надалі хоче досягти цілей "сво", щоб усунути загрозу з боку України.