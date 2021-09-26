Лавров заявив, що російські найманці поїдуть "боротися з терористами" в Малі

Глави МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що влада африканської країни Малі попросила російську приватну військову компанію про допомогу. Мовляв, треба з терористами поборотися.

Бо "у французів нічого не вийшло". От, власне, їх і збираються замінити росіяни. Така ідея вже звучала раніше, і в Європейському Союзі її розкритикували.

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Росіяни хочуть замінити французів у Малі

Влада Малі начебто звернулася до російської приватної військової компанії (найімовірніше, мовиться про сумнозвісну ПВК "Вагнера"), аби та допомогла у боротьбі з терористами. Щонайменше, про це 25 вересня заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров у кулуарах Генасамблеї ООН.

Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії. Бо, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити там свій військовий контингент, який повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами,

– зацитували Лаврова у ТАСС.

Російський міністр додав, що у французьких військових "нічого не вийшло, і терористи там далі заправляють". Ба більше:

"Малійська влада свої спроможності оцінила як недостатні без зовнішньої підтримки", а ця підтримка зникає "з боку тих, хто обіцяв допомагати".

І, мовляв, саме тому малійці "звернулися до приватної російської військової компанії".

З іншого боку, буквально днем раніше, як писав Интерфакс, міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп після зустрічі з Лавровим у Нью-Йорку говорив, що не вважає за необхідне обговорювати з Росією питання про розташування у Малі сил російської ПВК.

Так само і в ЄС цю ідею зустріли без натхнення:

Ще 13 вересня у ЗМІ повідомили, що Росія хоче доправити в Малі найманців .

. На те у відповідь Франція та Німеччина прозоро натякнули, що виведуть свої війська з африканської країни, якщо у ній зявляться росіяни.

Коротко про ситуацію в Малі

Малі – країна доволі велика (восьма за площею в Африці, населення – приблизно 20 мільйонів людей). Незалежною вона стала у 1960-х (від Франції). Відтоді у країні кілька разів шляхом перевороту змінювали владу.

Востаннє це сталося фактично у травні 2021 року – тоді військові арештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра і главу міноборони.

президента Ба Ндао, прем'єр-міністра і главу міноборони. Що цікаво, у серпні 2020 у країні вже був переворот, а нині арештовані можновладці – представники так званого перехідного уряду.

Зауважимо, частину території країни контролюють ісламісти з радикального угруповання "Ансар-ад-Дін". А проте Франція у липні 2021 року на рівні президента заявила, що удвічі зменшить там свій військовий контингент.

Росіяни хочуть замінити французів у Малі: розташування країни на карті