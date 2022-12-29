Для Росії наступають важкі часи, – політтехнолог пояснив заяву Лаврова щодо перемовин

Сєргєй Лавров 29 грудня заявив, що Росія не проводитиме перемовин з Україною за "формулою миру", яку запропонував Володимир Зеленський. До нього приблизно те саме заявляв Дмітрій Пєсков.

У такий спосіб Росія начебто заявляє, що готова говорити про мир, але на своїх умовах. Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

До теми Росія не вестиме перемовини з Україною за "формулою миру", – Лавров

Лавров може говорити, що хоче – Україна окреслила свої умови

А відповідні умови країни-агресорки передбачають визнання нашою державою окупованих росіянами українських територій російськими. Що цікаво, ці території, які Росія начебто "приєднала" до свого складу вже істотно зменшилися.

Однак про це росіяни мовчать, адже дуже незручно та неприємно говорити про те, як загарбників женуть з тих населених пунктів, які вони зайняли.

"Лавров може скільки завгодно говорити про свої "умови миру", але Україна свої умови окреслила: виводьте війська, а потім поговоримо. Зрозуміло, що це неприйнятно для Путіна", – зауважив політтехнолог.

Тизенгаузен прокоментував заяву Лаврова щодо "формули миру": дивіться відео

Для Росії наступають важкі часи

Останнім часом російський диктатор Владімір Путін почав скасовувати різні публічні заходи, у яких зазвичай брав участь. На думку політтехнолога, це свідчить про те, що очільнику Кремля немає що сказати російському суспільству.

Зараз для Росії наступають важкі часи,

– сказав Тизенгаузен.

Він пояснив, що рік добігає кінця і треба підбити якісь підсумки, зокрема в економіці та щодо так званої "спецоперації". Однак, ніяких позитивних підсумків для Росії немає.

До речі, це дуже помітно по "кислих обличчях" російських пропагандистів, які кожен свій ефір тепер починають ледь не з "хвилини мовчання".

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Що передбачає "формула миру"

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 у листопаді презентував "формулу миру" у війні Росії проти України. Вона передбачає виведення російських військ і припинення бойових дій, а також низку інших пропозицій: