Лавров звинувачує Україну у недопущенні евакуації мирних і маніпулює стражданнями, – Кулеба

Дмитро Кулеба пояснив, що Сергій Лавров звинувачує Україну у недопущенні евакуації мирних. Також очільник МЗС Росії маніпулює стражданнями.

Глава МЗС України розповів, що варварська військова тактика Росії полягає у тому, щоб маніпулювати стражданнями людей, які вона сама завдає.

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Кулеба розповів про цинічні дії Росії

Російська варварська військова тактика полягає в тому, щоб маніпулювати стражданнями цивільних людей, які вона сама завдає. Тепер Лавров звинувачує Україну у запобіганні евакуації мирних жителів,

– написав Дмитро Кулеба.

Дипломат звернувся до Лаврова зі словами: "Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив безладний обстріл українських міст".

Український міністр закликав показати світові, що Росія серйозно ставиться до переговорів.



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