Лавров звинуватив Україну у "клянченні" грошей через "Північний потік-2"

Сергій Лавров цинічно звинуватив Україну у "клянченні" грошей у заходу. Очільник російського МЗС сказав це у контексті будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2".

Лавров назвав українців "прохачем з постійно витягнутою рукою". І додав, що "країна повинна мати якусь гідність".

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Щоправда, з промови міністра закордонних справ Росії не дуже зрозуміло, що таке "гідність" в їхньому розумінні. Можливо, захоплення чужих територій чи ігноруванні міжнародного права? Про це українцям залишається лише здогадуватися.

Що сказав Лавров про Україну

Позицію України у ситуації з "Північним потоком-2" Лавров назвав "клянченням".

Це у них (українців – 24 канал) звичка, це увійшло в правило – що-небудь обов'язково клянчити у заходу. Ось "Північний потік-2" – ні, зупиніть, а не зможете зупинити, тоді давайте нам гроші як компенсацію,

– сказав очільник МЗС Росії.

"І пустіть нас в НАТО, пустіть нас до Євросоюзу, ми давно готові. Ось клянчать і клянчать" – поскаржився Лавров.

Про яке "клянчення" мовиться

Ймовірно, пан Лавров обурився домовленістю між США та Німеччиною, яку сторони уклали ще наприкінці липня. Вона передбачає:

Виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро. Це лише маленька частина коштів, адже після запуску трубопроводу Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів.

Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше 1 мільярда доларів. Він використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії й підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року.

Додамо, що роботи з укладання труб "Північного потоку-2" завершилися 6 вересня, через 4 дні "Газпром" повідомив про завершення будівництва газопроводу.