Що відомо про злочини 13-річної дівчинки з Австралії?

Загалом відомо про 109 обвинувачень проти 13-річної дитини. Вона зламала та викрала авто, завдала важких тілесних ушкоджень людині та пропагувала антисемітизм. У суді дівчинка заявила, що не планує змінювати свою поведінку. Про це пише The Age.

Останній інцидент з 13-річною дівчинкою стався в Мельбурні, де вона викрала авто та наїхала на 45-річного чоловіка. Відомо, що між нею та постраждалим велосипедистом сталася сварка. Дитина спочатку намагалася вдарити його дверима, але в якийсь момент сіла за кермо та поїхала просто на чоловіка. Унаслідок цього він дістав травми голови та шиї.

Дівчинка розуміла, що за скоєне її можуть покарати. В її запитах в інтернеті був пошук інформації про покарання за наїзд на людину. Крім того, раніше вона намагалася знайти, де в місті живуть представники єврейської громади.

Зауважимо! В Австралії покарання за наїзд на людину залежить від того, чи був це нещасний випадок або порушення правил. У штаті Вікторія, де знаходиться Мельбурн, наїзд на пішохода розглядається як серйозне дорожнє кримінальне правопорушення. Покарання варіюється від штрафів до ув'язнення. Такі норми визначають місцеві правила дорожнього руху.

Правоохоронці вважають, що дівчинка щонайменше 74 дні переслідувала євреїв та всіляко порушувала закон навіть не раз за добу.

Детектив-констебль Джаррид Грей припустив, що дівчинка таким чином намагалася привернути до себе увагу, що є звичним бажанням підлітка.

На захист неповнолітньої став адвокат, який пообіцяв, що за дівчинкою буде наглядати служба опіки, якщо її випустять під заставу. Однак серед інцидентів, пов'язаних з дитиною, є важкі випадки, а тому суд не підтримав пропозицію адвоката.

