Версія обвинуваченого та докази слідства

Військовий, справа якого слухалася в Чернігівському районному суді, у червні 2025 року застрелив двох побратимів. Чоловік не визнав провини, однак матеріали справи №749/1742/25 прямо вказували, що саме він здійснив постріли.

Як стало відомо, військовий в ході конфлікту стріляв у двох інших службовців. Одному він поцілив у тулуб та стегна, а іншому – у ділянку грудей. Проте сам обвинувачуваний говорив, що він теж став жертвою інших, а справу сфабрикували проти нього.

За словами чоловіка, побратимів застрелив інший чоловік. А сам конфлікт виник через звинувачення у крадіжці грошей.

Проте провину саме підсудного військового довело слідство. Була проведена судово-медична експертиза, під час якої виявили кров обвинуваченого безпосередньо на зброї. Крім того, в ході негласних слідчих дій він сам підтвердив факт стрілянини.

Додатковим доказом стали свідчення очевидця, який одразу після пострілів побачив підозрюваного з автоматом у руках над тілами та знешкодив його. Дії засудженого кваліфікували за статтею про умисне вбивство Кримінального кодексу України.

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Фінансові компенсації та судові витрати

Родини загиблих подали цивільні позови. Суд ухвалив рішення щодо компенсації вдовам, одній обвинувачуваний має сплатити 1 741 944 гривні, а іншій – 1 546 950 гривень компенсації моральної та матеріальної шкоди.

Крім цивільних позовів, фігурант зобов'язаний сплатити понад 20 тисяч гривень процесуальних витрат. Засуджений та його захист мають право оскаржити вирок в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Військових судять за вбивство

У селі Гусина Поляна, що на Харківщині, двоє чоловіків, які самовільно залишили військову частину зі зброєю, вбили двох місцевих жителів. Це сталося під час конфлікту після спільного вживання алкоголю Після вбивства чоловіки намагалися приховати злочин.

А на Київщині 28-річного військовослужбовця, який перебував у СЗЧ, підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини. За даними слідства, чоловік уночі прийшов до будинку, де дівчина була сама, і завдав їй смертельного ножового поранення, коли вона спала. Поліція затримала підозрюваного протягом кількох годин.