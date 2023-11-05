Олексій Данілов впевнений, що після завершення війни в Україні набуде змін законодавство щодо обігу зброї. Секретар РНБО неодноразово заявляв, що сусідство з Росією вимагає від кожного українця мати в оселі кулемет.

Данілов заявив, що він підтримує легалізацію зброї в Україні.

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Кожен повинен мати зброю

Секретар РНБО зазначив, що кожен українець повинен мати в оселі зброю, щоб почувати себе захищеним.

Я впевнений, що після війни депутати приймуть закон стосовно зброї. Я абсолютно підтримую, що кожна людина має право на зброю для того, щоб можна було себе захищати і в будь-яких ситуаціях розуміти, що ти захищений. Коли людина не захищена, коли вона не може дати опір порушникам закону, це дуже непроста ситуація,

– наголосив посадовець.

Раніше Данілов зазначав, що сусідство із Росією нікуди не подінеться, і країна-агресорка не відмовиться від своїх імперських планів. Це означає, що нам потрібно буде зберігати пильність на постійній основі. Водночас чиновник визнав, що мають бути запроваджені певні правила обігу та поводження з цивільною зброєю.

Легалізація цивільної зброї в Україні: що відомо