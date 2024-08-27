Осінь буде напружена та цікава, – боєць легіону "Свобода Росії"

Бійці легіону "Свобода Росії" продовжують виконувати бойові завдання на фронті, наближаючи перемогу України. Зараз ситуація загострюється, тож добровольці готуються на напруженої осені.

Про це 24 Каналу сказав заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар". Нині частина підрозділу проходить бойове злагодження і готується до нових боїв.

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"Треба готуватися"

Легіон "Свобода Росії" продовжує працювати у районі Часового Яру та Вовчанська.

Осінь буде напружена та цікава, тому до неї треба готуватися,

– мовив заступник командира легіону "Свобода Росії".

Зазначимо, що у травні після початку російського наступу на півночі Харківщини бійці легіону завдали удару по Вовчанську й ліквідували десятки кадирівців.

Що відомо про легіон "Свобода Росії"

Загалом російський легіон ЗСУ "Свобода Росії" був сформований у березні 2022 року для захисту України від вторгнення країни-агресора під час повномасштабного вторгнення.

Легіон складається з колишніх військовослужбовців збройних сил Росії, інших росіян та білорусів. Бійці легіону "Свобода Росії" володіють зброєю, яку вдалося забрати у ворога як трофеї під час бойових дій. "Свобода Росії" навіть має власну артилерію.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення бійці легіону "Свобода Росії" разом з Російським добровольчим корпусом здійснили три рейди на територію країни-агресора.

У серпні 2023 року під час першого рейду добровольцям вдалося знищити частину ворожої ДРГ, а під час другого у грудні – опорний пункт росіян біля села Теребрено.

Легіон знову зайшов на російську територію 12 березня 2024 року. Тоді у прикордонних районах Росії, зокрема у Бєлгородській та Курській областях, зав’язалися бої.

Представник підрозділу Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що своїми діями добровольці допомогли ЗСУ стабілізувати фронт в Україні. Зокрема, вони зірвали новий наступ Кремля, який той готував на Харківщині.