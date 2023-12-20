Обіцяють повалити Путіна воєнним шляхом: як далеко може зайти легіон "Свобода Росії"

Російські добровольці мають багато планів на наступний рік. Легіон "Свобода Росії" прагне повалити режим Владіміра Путіна воєнним шляхом.

Експрацівник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що вітає дії російських добровольців. Однак, на його думку, вони навряд чи зможуть далеко зайти.

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На це є кілька причин, зокрема обмеженість людських ресурсів.

Треба визнати, що РДК та легіон "Свобода Росії" – це не про тисячі людей, це набагато менше,

– наголосив Ступак.

Крім того, їхній склад дедалі важче поповнювати. З якихось причин росіян, які хочуть доєднатись до РДК чи "Свободи Росії", затримують на етапі планування виїзду через треті країни.

Попри належність Російського добровольчого корпусу й легіону "Свобода Росії" до Інтернаціонального легіону ТрО України, їхні члени. Тому Київ не відповідає за їхні численні операції на території країни-агресорки.

До того ж тепер значно важче планувати подальші операції, адже російська влада активно до них готується. Вона посилила кордон – виставила там багато військових і техніки, замінувала все.

Водночас зміцнення прикордонних областей Росії вигідне Україні. Адже ті сили країна-агресорка могла б використати десь на фронті.

Детальніше про плани легіону "Свобода Росії"

Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронников у інтерв'ю The Sun сказав, що Путін і його маріонетки не підуть просто так, тому немає іншого способу їх позбутись, окрім як силою.

Путін і його маріонетки не підуть просто так. Уся опозиція покинула Росію або була кинута у в'язницю. Немає іншого способу зупинити цю трагічну війну, окрім як силою,

– констатував Андронников.

За його словами, легіон стане детонатором, а російське суспільство – бомбою.

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