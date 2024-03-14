Заради походу на Москву все і починалось: розмова з бійцем легіону "Свобода Росії"

Російські добровольці 12 березня розпочали рейд на територію Росії – вони хочуть повалити путінський режим. У легіоні "Свобода Росії" запевнили, що похід на Москву – це лише питання часу.

Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів у розмові 24 Каналу, що сподівається на найшвидше втілення цього завдання у реальність. Що перешкоджає добровольцям піти на Москву вже зараз – читайте далі у матеріалі.

Важливо Битимуть по військових цілях протягом 1,5 години: РДК звернувся до жителів Курщини, Бєлгородщини

Росіян закликають виїжджати

Ви заявляли, що змушені вдарити по військових позиціях у Бєлгороді та Курську, звідки обстрілюють Україну. Ви закликали усіх цивільних покинути ці території, щоб уникнути жертв. Чи виїжджають зараз люди? Чи проводиться евакуація? Що взагалі відбувається після цієї заяви?

Дивлячись на паніку у російських соцмережах, наша інформація отримана. Як вже люди вчинять – це їх рішення та відповідальність. Усі дорослі люди. Треба розуміти, що зараз стан війни, яку почав Владімір Путін. Вона (війна – 24 Канал) спочатку прийшла в мирні українські міста, а тепер війна приходить в російські міста.

На відміну від Владіміра Путіна, нам не наплювати на мирних мешканців, тому ми, власне, попереджаємо жителів Курська та Бєлгорода, що по військових об'єктах на території цих міст будуть завдані сильні удари з повітря. Відповідно, евакуюйтесь, ми вас попереджаємо.

Ми бачимо, що ті, хто живе близько до військових об'єктів, пускових майданчиків – вони дійсно сприймають цю інформацію серйозно. Є певний рух.

Однак порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Ми попередження зробили.

Намір йти на Москву

Станом на 14 березня у Бєлгороді вже почали лунати вибухи. Актуальну інформацію можна переглядати тут

Боєць легіону в одному з інтерв'ю сказав, що "Свобода Росії" збирається йти на Москву. Мовляв, це питання кількох місяців. Розкажіть про вашу мету станом на сьогодні також.

Це питання не місяців, звісно. Це наше стратегічне завдання. Рано чи пізно такий рух дійсно має відбутись. Заради цього, власне, все і розпочалося.

Просто треба розуміти, що на цей час ми не готові ще йти на Москву. Однак коли ситуація буде цьому сприяти, а також коли в нас виросте кількість бійців до відповідного рівня – ми обов'язково до цього завдання приступимо.

Навряд чи це питання місяців. Однак це "завдання максимум" з самого початку, його ніхто не скасовував.

Ви сказали, що це стане можливим, коли збільшиться кількість бійців. Один з батальйонів, який також бере участь у рейдах на території Росії, закликав цивільних брати до рук зброю та долучатися до них. Чи хтось висловлював таке бажання?

Усі заявки йдуть через чат-бот легіону, телеграм-канал "Свобода Росії". Дійсно, кількість тих, хто бажає долучитися до боротьби, росте. Особливо, коли відбуваються такі рейди заходу на територію Росії.

Інша річ, що хотілося б швидше рости. Добровольці, перш ніж долучитися та отримати зброю, проходять дуже ретельні перевірки.

Вже були випадки, коли путінські спецслужби намагались підіслати нам своїх агентів. Ми їх виявляли.

Саме тому ці перевірки займають багато часу. Так, хотілося б швидше, але краще перестрахуватися. Ми на правильному напрямку.

Де тривають бої

Заявляли про часткове звільнення села Тьоткіно у Курській області. Якою є ситуація зараз? Чи просуваються бої?

Не тільки Тьоткіно. Тьоткіно – це лише епіцентр усіх боїв в області. Насправді зіткнення з путінською армією відбуваються і в інших населених пунктах. Бойові дії ведуть і в Бєлгородській області. Просто увага прикута саме до Курської, адже для них це така "новинка".

Але в Білгородській області теж в прикордонних селах ситуація дуже напружена. Там як мінімум 3 – 5 населених пунктів, де відбуваються активні бої. Взагалі сіра зона зараз значно посунулася від російсько-українського кордону вглиб території Росії.

Наше завдання – це демілітаризація прикордонних регіонів. Саме тому будуть завдавати там удари по військових об'єктах. Саме для того, щоб Україна не отримувала удари з російської території й прикордонних областей. Ось це одне з наших військових завдань, яке ми розв'язуємо.

Знищена путінська техніка

Чи поповнилась кількість знищеної техніки? Можливо, є трофейна техніка, як під час минулих рейдів?

Трофеїв на цей час немає, але як тільки вони з'являться – ми про це заявимо. Я думаю, вони можуть з'явитися.

За останню добу дві одиниці броньованої техніки, одна бойова машина десанту та один БТР були знищені. Декілька одиниць пошкоджені. Знищено дві артилерійські установки Д-30 та два міномети.

Непогано погуляли, як для першого дня. Щонайменше дев'ять російських військовослужбовців отримали поранення. "Двохсотих" (станом на 13 березня – 24 Канал) ми не фіксували.

Можна сказати, що непогано все розвивається, ініціатива в наших руках.

Ви розповідали, що поліція першою втекла з населеного пункту Тьоткіно, потім відійшли й путінські військові. Чи надходить зараз з боку агресора підкріплення? Мовиться і про важку бронетехніку, і про самих окупантів.

Надходить, звісно. Перше, що ми зробили, це знищили командний пункт в Тьоткіно, а також пункт зв'язку. Це така висока будівля, це елеватор, на його даху стоять різні антени.

Два FPV-дрони туди прилетіло, відповідно зв'язок був обірваний. Це внесло, звісно, нерозуміння у ряди армії.

Ця "застаріла машина" (путінський режим – 24 Канал) намагається розвернутися і якось реагувати, але вони й зі зв'язком це не дуже ефективно роблять, а без зв'язку – тим більше.

Ми спостерігаємо, укріпились на комфортних позиціях. Можливо, будемо просуватися далі. Можливо, наразі вичікуємо. Знаєте, це воєнна хитрість. Наші дії мають бути неочікуваними для них, тому усі карти ми розкривати не будемо.

Кадирівці налякались і втекли

Росіяни скаржились, що з Бєлгорода втекли кадирівці, які були там пів року. Вони перебували в одній зі шкіл. Там їли, спали. Чи відомо вам щось про втечу цих "тік-ток військ"?

"Тік-ток війська" на те і є "тік-ток війська". Нічого дивного, що кадирівці ніколи не з'являються там, де дійсно жарко. Там є ще достатньо цікавий підрозділ, який активно воює – "Еспаньйола", яка складається з фанатів футбольних російських клубів. Вони теж в інтернеті дуже агресивно висловлюються і проти легіону, і проти РДК.

Однак чомусь вони бояться прийти на місце зустрічі. Ви знаєте, що і в РДК, і в легіоні теж є вихідці з футбольних клубів. Однак самі путіністи не спішать на цей виклик.

Буде звільнення Росії "по шматках"

"Еспаньйола" – батальйон, одним з ідейних лідерів та засновників якого є Станіслав Орлов. Його називають "іспанець".Орлов – представник фанатського руху ЦСКА, він воював на боці окупантів ще з 2014 року. Тоді він перебував у складі "бригади" Безлера. Також створив розвідроту "Череп і кістки", командиром якої став. На основі неї вже у 2022 році була створена "Еспаньйола".

У Курську, схоже, готують референдум щодо виходу зі складу Росії й утворення Курської Автономної Республіки. Наразі ми з цього сміємось, але наскільки це можливо у майбутньому?

Чому ні? Прапор вже готовий у мене за спиною. Російський триколор без кривавої червоної смуги, лише з синьою.

Повністю можливо, що Росію ми звільнятимемо "по шматках". Чому б не почати з Тьоткіно?

Такий розвиток подій не виключений. Можливо, це питання не сьогоднішнього дня, однак у майбутньому на території Росії почнуться дуже серйозні революційні процеси, в результаті яких регіони отримають свободу. Можливо, не усі зразу, але по частинах – точно.

Чи окупаційна російська армія продовжує тероризувати своїх громадян?

Для російських мешканців путінська влада – це така ж окупаційна адміністрація. Путін узурпував владу вже давно. Той самий конституційний переворот він зробив, як мінімум, у 2020 році. Він сказав, що знову може балотуватися.

Та не можеш ти ніде балотуватись, Владімір Владімірович Путін. На пенсію час, це в найкращому випадку.

Тому так, дійсно, путінські війська поводяться на території Росії точно так само, як на території України. Вони думають, що ми (добровольці – 24 Канал) перебуваємо на певній вулиці, починають з усіх видів техніки туди стріляти. Однак нас там вже давно немає, а під ударом опиняються житлові будинки звичайних громадян.

Путіністам на це наплювати, так само вони звикли діяти й в Україні. У Росії – внутрішня окупація.

Можливий кривавий сценарій Путіна

Люди, які називають себе "бойовими загонами Навального", анонсували теракти на Росії під час виборів.

Я думаю, тут простежується почерк ФСБ. Не секрет, що Путін прийшов до влади, підриваючи будівлі у Москві. Зараз цей кривавий сценарій вони можуть повторити. Операція під чужим прапором – це абсолютна класика радянських спецслужб.

Такий самий сюжет вони використовують всередині російської політики. Ми ж пам'ятаємо, що західні посольства передбачали про можливі теракти в Росії, навіть відкликали своїх громадян з Москви. Тому це можливо, такий ось сценарій і спробує ФСБ розіграти.

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Ми попередили жителів Курська та Бєлгорода, щоб вони виїхали. Якщо ж у Москві ФСБ влаштує якісь вибухи – це черговий злочин Путіна проти російських громадян.

Реакція Путіна на рейди

Диктатор Путін прокоментував ваш прорив. Він вважає, що це спроба зірвати вибори та отримати козир для обміну територій на можливих переговорах. Яка ваша реакція на його слова?

Ще доби не минуло, як Путін вже зробив заяву щодо нашого походу. Це ознака того, що в Кремлі паніка. Вони зовсім не сподівалися, що голосування буде ось в такий спосіб (рейди – 24 Канал). Що знайшлися люди, у яких є спеціальні "інструменти" для голосування (зброя – 24 Канал).

Звісно, це ознака того, що вони не знають, як з цією ситуацією діяти. Вони починають думати, як зробити якісь теракти від імені Навального.

Що сказати? Путінський режим – це кривавий режим, від нього чекати можна будь-яких злочинів, тут немає нічого дивного.

Головне те, що ми готові з цим боротися, і ми закликаємо всіх людей долучитися до нашої боротьби, до легіону "Свободи Росії". Виходіть на зв'язок через чат-бот, через телеграм-канал легіону.