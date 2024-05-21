"Україна не може провести вільні та чесні вибори": в ЄС прокоментували легітимність Зеленського
20 травня добіг кінця п'ятирічний термін президентських повноважень Володимира Зеленського. У ЄС відповіли, чи вважатимуть його й надалі легітимним очільником України.
В Євросоюзі визнають Володимира Зеленського чинним Президентом України після завершення п'ятирічного терміну його президентства. Наразі в Україні неможливо провести вільні вибори. Про це заявив спікер Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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У легітимності Зеленського немає сумнівів
Речник Єврокомісії нагадав, що Україна перебуває під систематичною атакою російських ракет, безпілотників, авіабомб, націлених на цивільну інфраструктуру, цивільні об'єкти. За його словами, у таких умовах, а також через велику кількість переміщених осіб всередині країн та за її межами, організувати вибори неможливо.
Під постійним обстрілом ракет і безпілотників, чи можливе скупчення людей, наприклад, на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для Путіна. Немає жодних сумнівів, що в Україні немає умов для проведення вільних і чесних виборів через продовження російської агресії,
— заявив Стано.
Він додав, що згідно з Конституцією України, президент України здійснює свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Стано зазначив, що наразі українське суспільство та основні політичні партії в Україні не мають жодних сумнівів щодо того, хто є їхнім легітимним президентом.
"І ми також не маємо жодних таких сумнівів. Це президент Зеленський", – наголосив речник Єврокомісії.
Президентство Зеленського після 21 травня: що відомо
- Раніше в Мін'юсті прокоментували легітимність Зеленського після того, як сплине 5-річний термін його президентства. Міністр юстиції Денис Малюська визнав "неідеальність" Конституції. Посадовець припустив, що у свій час творці основного закону України не вірили у можливість повномасштабної війни, а тому не приділили належної уваги відповідним нормам.
- У ГУР попереджали, що росіяни спробують посіяти сумніви щодо законності президентства Зеленського. Це є частиною ворожої ІПСО під назвою "Майдан-3".
- Сам Зеленський вказував, що задля проведення виборів треба спершу змінити законодавство, яке забороняє їх проводити під час дії воєнного стану.
- Глава держави наголошував, що навіть якби навіть такої заборони не було, провести вибори, аби вони були визнані світом, в умовах війни дуже важко.