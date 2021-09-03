"Легка черепно-мозкова травма": про що книга, яку Зеленському подарували у США
Джерело:Офіс Президента
Конгресвумен Марсі Каптур подарувала Володимиру Зеленському книгу "Легка черепно-мозкова травма". Цей посібник активно використовують військові США.
Навесні 2021 року книгу "Легка черепно-мозкова травма" передали також військовим ЗСУ. В Україні посібник видали за Американсько-української медичної фундації.
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За словами представниці фундації Наталії Шульги, у цій книзі виклали досвід лікування бойових травм, які американські солдати набули під час 4 воєн.
Корейська війна, В'єтнам, Афганістан, Ірак. У цьому посібнику зосереджено практичний досвід порятунку життя поранених,
– розповіла Шульга.
Помічник військового аташе при посольстві США в Україні капітан Джеймс Тіппетс наголосив: найчастіше медики рятують військових саме від черепно-мозкових травм.
Він також висловив сподівання, що ця книга "допоможе багатьом пораненим повернутися до нормального життя".
Зустріч Зеленського та конгресменів
- Володимир Зеленський зустрівся з представниками Українського кокусу (групи підтримки) у Конгресі під час свого візиту до США.
- Український лідер запропонував конгресменам та конгресвумен долучитись до втілення Плану трансформації України.
- За словами Зеленського, двопалатна підтримка в Конгресі – це основа стратегічного партнерства.
- Пріоритетними темами розмови стала безпекова ситуація на Донбасі та в окупованому Криму, а також – "Північний потік-2".