"Легка черепно-мозкова травма": про що книга, яку Зеленському подарували у США

3 вересня 2021 , 21:56
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Джерело:

Офіс Президента

Конгресвумен Марсі Каптур подарувала Володимиру Зеленському книгу "Легка черепно-мозкова травма". Цей посібник активно використовують військові США.

Навесні 2021 року книгу "Легка черепно-мозкова травма" передали також військовим ЗСУ. В Україні посібник видали за Американсько-української медичної фундації.

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За словами представниці фундації Наталії Шульги, у цій книзі виклали досвід лікування бойових травм, які американські солдати набули під час 4 воєн.

Корейська війна, В'єтнам, Афганістан, Ірак. У цьому посібнику зосереджено практичний досвід порятунку життя поранених,
– розповіла Шульга.

Помічник військового аташе при посольстві США в Україні капітан Джеймс Тіппетс наголосив: найчастіше медики рятують військових саме від черепно-мозкових травм.

Він також висловив сподівання, що ця книга "допоможе багатьом пораненим повернутися до нормального життя".

Зустріч Зеленського та конгресменів

  • Володимир Зеленський зустрівся з представниками Українського кокусу (групи підтримки) у Конгресі під час свого візиту до США.
  • Український лідер запропонував конгресменам та конгресвумен долучитись до втілення Плану трансформації України.
  • За словами Зеленського, двопалатна підтримка в Конгресі – це основа стратегічного партнерства. 
  • Пріоритетними темами розмови стала безпекова ситуація на Донбасі та в окупованому Криму, а також – "Північний потік-2".
Автор: Мар'яна Бекало