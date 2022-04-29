Ленд-ліз допоможе Україні та всьому світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, – Зеленський

Конгрес США проголосував за ленд-ліз для України. Ця програма допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну на нашій території.

Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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"Я вдячний США, президенту Джо Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе у боротьбі проти Росії, проти російських загарбників", – зауважив президент.

За словами Зеленського, ця програма дуже допомогла у боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни.

Я впевнений, що зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.

Що відомо про ленд-ліз для України

Палата представників Конгресу США 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. Тепер документ передадуть на підпис Джо Байдену.

Відповідне рішення підтримали 417 голосами. Проти нього виступили 10 осіб.

Перед початком голосування президент США опублікував твіт, у якому вкотре наголосив про підтримку України. За його словами, американська сторона продовжить надавати військову допомогу нашій державі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що законопроєкт передбачає надання президенту США розширених повноважень у передаванні або наданні в оренду оборонних засобів.

Варто зауважити, що востаннє ленд-ліз застосовували під час Другої світової війни. Тоді США передавали зброю європейським країнам, які боролися проти гітлерівської Німеччини.

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