Ленд-ліз допоможе Україні та всьому світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, – Зеленський
Конгрес США проголосував за ленд-ліз для України. Ця програма допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну на нашій території.
Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.
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"Я вдячний США, президенту Джо Байдену та Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе у боротьбі проти Росії, проти російських загарбників", – зауважив президент.
За словами Зеленського, ця програма дуже допомогла у боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни.
Я впевнений, що зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі,
– наголосив глава держави.
Зеленський додав, що ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.
Що відомо про ленд-ліз для України
- Палата представників Конгресу США 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. Тепер документ передадуть на підпис Джо Байдену.
- Відповідне рішення підтримали 417 голосами. Проти нього виступили 10 осіб.
- Перед початком голосування президент США опублікував твіт, у якому вкотре наголосив про підтримку України. За його словами, американська сторона продовжить надавати військову допомогу нашій державі.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що законопроєкт передбачає надання президенту США розширених повноважень у передаванні або наданні в оренду оборонних засобів.
- Варто зауважити, що востаннє ленд-ліз застосовували під час Другої світової війни. Тоді США передавали зброю європейським країнам, які боролися проти гітлерівської Німеччини.
Звернення Володимира Зеленського за 29 квітня: дивіться відео