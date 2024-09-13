Засудили за паспорт України: що відомо про Леніє Умерову, яка повернулася з полону

Кримську татарку Леніє Умерову вдалося повернути в результаті чергового обміну 13 вересня. Разом з нею додому повернулися ще 48 українців.

Росія майже два роки незаконно утримувала Леніє в полоні. Наразі її везуть на огляд лікарів, а потім вже вона зможе побачитись з рідними.

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Що відомо про Леніє Умерову

У 2015 році Леніє залишила Крим, щоб закінчити школу на материковій частині України та вступити до університету. Згодом вона навчалася в київському університеті на спеціальності хіміка-технолога, а пізніше працювала в українському модному бренді одягу.

Леніє Умерова / Фото з відкритих джерел

На початку грудня 2022 Леніє вирушила до Криму, щоб доглянути батька, який мав ускладнення після операції через онкологічне захворювання. Вона подорожувала через Болгарію, Румунію та кордон між Грузією і Росією. Під час перетину на КПП "Верхній Ларс" російські силовики затримали її, оскільки вона мала український паспорт.

4 грудня суд у Північній Осетії визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" та оштрафував на 2 тисячі рублів. Вона була розміщена у Центрі тимчасового утримання іноземних громадян поблизу Владикавказа.

Леніє Умерова в суді / Фото з відкритих джерел

У ніч на 14 березня Леніє відпустили, але одразу ж затримали силовики, а поліція склала протокол за "непокору". Суд призначив їй 15 діб арешту, які кілька разів продовжували.

Згодом Московський суд заарештував Леніє Умерову за звинуваченням у шпигунстві, їй загрожувало 20 років ув'язнення.

Брат Леніє – Азіз Умеров стверджував, що його сестру затримали лише за наявність українського паспорта та відмову від російського.

У серпні 2023 року стало відомо, що Леніє написала листа до президента Володимира Зеленського. 23 серпня на саміті Кримської платформи Зеленський поділився її історією та закликав міжнародну спільноту до підтримки.

Відомо, що у серпні 2024 року суд продовжив арешт Леніє Умерової до 4 листопада. Її брат Азіз повідомив, що справу передали новому слідчому, а матеріали стали засекреченими.

На щастя, Леніє вдалося повернути з російського полону під час 56 обміну, який відбувся 13 вересня 2024 року.

Леніє Умерова повернулася з полону / Фото Дмитра Лубінця

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що незаконні затримання кримських татар є частиною свідомої політики Росії, спрямованої на придушення опору російській окупації Криму та знищення їхньої національної ідентичності.