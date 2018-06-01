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Lenovo знову нагадала про безрамковий Z5: смартфон показали на новому тизері

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Новий тизер Lenovo Z5
Новий тизер Lenovo Z5 / Фото з вільних джерел

До анонсу першого абсолютно безрамкового флагману від компанії Lenovo залишився всього тиждень. І от день тому новинку знову показали на тизері, аби ще більше підігріти цікавість користувачів до смартфону.

Про це повідомляє 4pda.

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В мережі вже неодноразово з’являлась інформація про те, що Lenovo Z5 здивує 4 технологічними проривами. Зокрема, він отримає дисплей, який займатиме 95% передньої частини смартфону, також смартфон здивує неймовірною автономністю і 4 ТБ вбудованої пам’яті. Четвертою особливістю новенького флагмана буде камера, яка, можливо, стане найкращою на ринку, потіснивши навіть Huiwei P20 Pro.

Lenovo Z5 Lenovo Z5
Lenovo Z5 отримає градієнтне забарвлення корпусу

День тому Lenovo Z5 знову показали на тизері і цього разу в кадр потрапила задня панель смартфону, яка переливається бузково-синім кольором. Художня це знахідка або смартфон дійсно отримає градієнтне забарвлення корпусу – дізнаємося вже 5 червня.

Lenovo Z5 Lenovo Z5
Lenovo Z5  показали на нових тизерах

Крім того, в мережі з'явилася пара нових рендерів Z5 від інсайдерів.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Lenovo Китай Смартфони
Джерело: 24 Канал
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