"Перший" Leopard 2 вже в Києві: позитивних новин буде ще більше

До України 7 лютого прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Приїхав до Києва він не з пустими руками, а з "першим" Leopard 2. Крім того, анонсував ще більше позитивних новин.

Це означає, що союзники України продовжують робити все можливе для того, щоб максимально наблизити день перемоги. Один з пунктів, який сприятиме цьому, – передача танків та іншого важкого озброєння. Про це сьогодні говорили міністри оборони Німеччини та України, передає 24 Канал.

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До України прибув "перший" Leopard

До Києва прибув "перший" Leopard 2. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде... до перемоги!,

– наголосив Резніков.



Резніков показав "перший" Leopard, який прибув до України / Фото з твітера Резнікова

Під час спільної пресконференції очільник Міноборони України також анонсував ще більше позитивних змін. Резніков зауважив, що це була друга зустріч з Пісторіусом після зустрічі у форматі "Рамштайн". За його слова, на нас очікує ще одна така, але вже у Брюсселі.

Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не тільки умови захисту нашого неба, але й кооперацію і на майбутнє, і після перемоги,

– наголосив Резніков.

Пісторіус зауважив, що разом з Резніковим обговорили, як можна пришвидшити процес виготовлення боєприпасів для України. Мовилося зокрема про ракети для систем ППО. Він також додав, що не повинно бути сумнівів щодо того, що Німеччина стоїть та "стоятиме на боці України".

Наша держава не лише отримає танки Leopard 2 від Німеччини. Берлін також займеться підготовкою наших військових.



Характеристики німецьких танків Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

На навчання вже вирушили військові

Про це також заявив під час пресконференції Пісторіус. Він додав, що мав честь проводжати українських захисників на навчання. Міністр оборони Німеччини висловив захоплення українськими військовими.

Я захоплююся швидкістю підготовки українців, які здобувають знання. Системи озброєння ефективно працюють для України в цій загарбницькій війні Росії. Це стосується Marder, NASAMS, Patriot. Це також показує, як добре працюють українські солдати,

– наголосив він.

Очільник німецького оборонного відомства нагадав останню зустріч у форматі "Рамштайн". За його словами, під час неї обговорювали постачання Україні танків Leopard 2 A6. Уже через чотири дні німецький уряд ухвалив рішення про передачу чотирьох танків, боєприпасів, ремонтного забезпечення. Крім того, пообіцяв допомогти з підготовкою. Останнє, власне, відбувається практично вже і зараз.

Цікаво, що Україна отримає не лише танки Leopard 2, а й Leopard 1. Відповідне рішення 7 лютого ухвалили у Німеччині. Воно передбачає передачу 178 таких важких бойових машин нашому війську. До літа мають надіслати 20 – 25 танків, до кінця року – близько 80. Решту – упродовж 2024 року.