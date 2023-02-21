"Ці Леопарди, як Мерседеси": як українські бійці вчаться їздити на німецьких танках

Українські захисники вражають увесь світ тим, як швидко опановують нові види озброєння. Наразі захисники вчаться їздити на німецьких танках Leopard 2.

Українські військові задоволені танками Leopard 2. Захисник, який наразі перебуває на навчанні, порівняв танки з автомобілем Mercedes.

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Військовий зауважив, що саме Leopard 2 принесуть прорив у війні Росії з Україною.

Важливо, щоб ми використовували цю сучасну зброю з розумом, це принесе прорив, і ми зрештою переможемо, – заявив воїн журналістам.

Окрім того, захисників попросили оцінити, як німецькі танки відрізняються від радянських. Герой ЗСУ зауважив, що люди можуть уявити собі це як різницю між Mercedes і "Жигулями".

Який танк стане базовим для ЗСУ

Олексій Резніков заявив, що саме німецький Leopard 2 стане базовим танком для воїнів ЗСУ.

"Ми маємо британські Challenger 2, американські Abrams, німець Leopard 2. Але основною платформою будуть Leopard 2, бо їх є більше", – наголосив міністр оборони.

Окрім того, він додав, що час покаже, який літак стане базовим в Україні. Станом на лютий 2023 року українські герої готові навчатися на американських F-16, британських Eurofighter Typhoon та шведських Gripen.