Німеччина передасть Україні Leopard 2: відомо, коли будуть перші танки

Україна невдовзі отримає перші танки Leopard 2 від Німеччини. На цьому під час свого візиту до Києва наголосив Борис Пісторіус.

Але на цей момент слід буде трішки зачекати, адже наші військові лиш відправилися на навчання. Після опанування німецьких танків Leopard 2 вони повернуться, а разом із ними прибудуть і самі важкі бойові машини.

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Перші Leopard будуть скоро

Пісторіус 7 лютого спілкувався не лише зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Він також мав можливість зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. За результатами зустрічей стало відомо, що перші танки Leopard 2 A6 Україна отримає наприкінці березня.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild Пісторіус також заявляв, що перші танки до України прибудуть до кінця березня. Очільник оборонного відомства підкреслив, що невдовзі українські військові проходитимуть навчання, щоб опанувати машини.

Сьогодні я зустрів і попрощався з українськими солдатами, які зараз прямують до Німеччини. Ми виконуємо графік, тепер справа за іншими, що стосується подальшого постачання. Бажання явно є,

– підкреслив він.

Україна отримає ще й Leopard 1

На цьому після зустрічі з главою оборонного відомства Німеччини наголосив Олексій Резніков. Він зауважив, що до літа наша держава отримає 20 – 25 таких танків. А до кінця року мовитиметься про близько 80. Ще упродовж 2024 року нас забезпечать понад 100 танків Leopard 1.

Це мінімум — три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніцію та навчання. І, звісно ж, не забуваємо про постачання Україні бойових танків Leopard 2 A6 у кількості 14 одиниць,

– наголосив він.

Наостанок зауважимо, що до Києва Пісторіус прибув 7 лютого не з пустими руками. Він привіз з собою "перший" німецький танк Leopard 2. Крім того, під час зустрічі очільники оборонних відомств анонсували ще більше позитивних новин для України.



Характеристики німецьких танків Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

Одна з тем, яку обговорювали Пісторіус і Резніков у Києві, – пришвидшення виготовлення боєприпасів для України. Мовиться зокрема і про ракети для систем ППО. Крім того, німецький міністр підкреслив, що не може бути жодних сумнівів у тому, що Берлін стоїть та "стоятиме на боці" нашої держави.