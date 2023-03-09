Польща відправила Україні ще 10 танків Leopard

Польща продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським агресором. Так, нашій країні відправили ще 10 танків Leopard 2.

До речі, нещодавно перший танк Leopard 2 від Канади для України вже прибув до Польщі. До того ж чотири танки уже перебувають у нашій державі.

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Польща відправить в Україну ще більше Leopard

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що до України прибудуть ще 10 танків Leopard 2. Раніше Варшава передала Києву чотири такі танки.

Ми передали чергові десять танків Leopard 2А4 Україні,

– заявив Блащак.



Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу

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