Польща відправила Україні ще 10 танків Leopard
9 березня 2023, 12:32Читать новость на русском
Джерело:Міноборони Польщі
Польща продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським агресором. Так, нашій країні відправили ще 10 танків Leopard 2.
До речі, нещодавно перший танк Leopard 2 від Канади для України вже прибув до Польщі. До того ж чотири танки уже перебувають у нашій державі.
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Польща відправить в Україну ще більше Leopard
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що до України прибудуть ще 10 танків Leopard 2. Раніше Варшава передала Києву чотири такі танки.
Ми передали чергові десять танків Leopard 2А4 Україні,
– заявив Блащак.
Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу
Військова допомога Україні: останні новини
- Нещодавно міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що решта 60 танків, обіцяних Україні у лютому, є танками Т-72 і PT-91 Twardy. Їх обіцяли передати разом з Leopard або й швидше.
- До того ж для України німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall хоче купити майже 100 Leopard 1.
- Перший "Леопард", який Канада передала Україні, вже прибув до Польщі. Загалом Оттава планує відправити чотири таких танки.
- У Португалії також заявили, що нададуть Україні "Леопарди". Зокрема, планують відправити 4 танки.
- До речі, до "танкової коаліції" вже долучилися щонайменше 12 держав. Україна отримає Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.
- Незабаром Україна отримає танки Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії. Крім цього, Німеччина надала для ЗСУ додаткові установки Gepard.
- У ФРН повідомили, що Сили оборони України отримали від Німеччини ще 2 самохідні зенітні установки Gepard та близько 6 000 снарядів до них.
- Крім цього, Німеччина готує до передачі 13 мостоукладачів Beaver на базі танків Leopard 1 та 500 пістолетів Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бійців спецпідрозділів.