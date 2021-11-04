Лероса можуть усунути від 5 засідань Ради через витівку з середнім пальцем

4 листопада 2021 , 15:05
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Джерело:

"Новое время"

Олександр Корнієнко переконаний, що нардепа Гео Лероса варто покарати за його скандальну витівку у Раді. Під час виступу політик показав середній палець з трибуни.

Корнієнко заявив, що у регламенті – чітко визначена відповідальність за образу словами або жестами. За словами політика, усі розуміють: звернення до регламентного комітету точно буде.

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Саме він має оперативно розглянути подання й запропонувати Раді дисциплінарні заходи. Водночас Корнієнко заявив, що вони, на жаль, – обмежені.

Ми не можемо позбавляти зарплати або забирати мандат. Але ми можемо усунути від 5 засідань. Я думаю, у цьому випадку Гео (Лерос – 24 канал) на це заслуговує,
– наголосив Корнієнко.

Скандал з Леросом у Раді: головне

  • Під час засідання Верховної Ради 4 листопада Лерос показав непристойний жест українському лідеру Володимиру Зеленському.
  • Свої дії політик прокоментував словами, що не боїться президента та його правоохоронні органи.
  • Такі дії Лероса обурили представників "Слуги народу". Вони заявили, що поведінка нардепа є неприпустимою у сесійній залі парламенту.
Автор: Мар'яна Бекало