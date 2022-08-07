Отримав підсрачники, буде стояти на колінах, – Лещенко про росдепутата, що обіцяв вбити німців
Депутат держдуми влаштував істерику в прямому ефірі пропагандистської програми. Він пригрозив німецькому журналісту та сказав, що Росія "прийде та вб'є там усіх".
Цей депутат дурний, тому що показує справжнє обличчя росії й робить це неприховано. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко.
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Він зазначив, що це відбувається неузгоджено з керівництвом росії, а також всупереч намаганню країни-агресорки якось грати з німецьким урядом.
Сергій Лещенко додав, що цей депутат ламає інформаційний наратив, який вигадали росіяни, – нібито вони миротворці, звільняють Донбас. Тобто це виглядає, як обличчя російської агресії "без макіяжу".
Те, що він транслює – це офіційна ідеологія ненависті, яка зараз домінує в російській політиці,
– розповів Сергій Лещенко.
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За його словами, партія цього депутата спробувала відмежуватися, аби зняти напругу.
Я думаю, вони отримали такі "підсрачники", що тепер будуть стояти на колінах ще декілька днів, аби вимолити собі помилування,
– прокоментував Сергій Лещенко.
Він зазначив, що з Німеччиною путін хотів би вступати в змову, аби вони купували його газ, продавали турбіни. Недаремно Шредер був в росії, пропонуючи себе як посередника, який мав зняти високу надто напругу між москвою та Берліном. Саме тому, коли цей депутат виступив в ефірі, в кремлі цьому не дуже зраділи й дали наганяй.
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