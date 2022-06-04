Лещенко розповів, як російська пропаганда все ще намагається довести, що війна – це не війна
Російські загарбники намагаються реалізує своє пропагандистське бачення на тимчасово окупованих територіях України. Для цього ворог цинічно бреше та використовує дітей.
Сергій Лещенко – радник очільника Офісу Президента – розповів, що на тимчасово окупованих територіях росіяни активно відновлюють радянські пам'ятники. Зокрема, "відкопали" Леніна, повідомляє 24 канал.
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За словами Лещенка, цим абсурдом окупанти намагаються штучно показати, що реалізовують свою так звану політику "денацифікації". Саме її росіяни називають як одну з цілей військової агресії проти України.
Друга причина – щоб відсторонити саму Росію від цієї війни. Показати, що, мовляв, це – не війна, в якій Росія бере участь. Це – війна, в якій реалізовують цілі вже давно зниклого Радянського Союзу,
– зауважив радник керівника ОП.
Окрім того, встановлюючи пам'ятники Леніну, російські загарбники намагаються показати, що змінили на окупованих територіях хоч щось. Однак усі їхні зміни – це лише руйнування та вбивства українців.
Ворог також намагаються зіграти на сентиментах літніх людей в окупованих містах.
У російській пропаганді використовують дітей
Російські пропагандисти цинічно використовують дітей для своєї пропаганди. Після багатьох тижнів руйнувань та вбивств росіяни намагаються хоч якось покращити свій імідж. Жодного успіху у цьому вони, звичайно, не мають.
Одним з героїв російської пропаганди став хлопчик Альоша з Бєлгородської області. Російські пропагандисти розповідають, що він начебто зустрічав з квітами танки, які сунули на українські землі. У Нижньому Новгороді вже навіть з'явилося графіті з Альошою.
Лещенко пояснив, що дитиною росіяни намагаються підмінити минулий символ війни – українську літню жінку. Вона нібито зустрічала загарбника з червоним прапором. Однак жінка відмовилася брати участь у пропагандистькій роботі після того, як росіяни знищили її дім.
Як пропагандисти Кремля міняли риторику щодо війни
- Російська армія в Україні зазнає колосальних втрат. Через провали своїх військових російські пропагандисти декілька разів змінювали риторику щодо війни.
- Спершу вони поширювали маячню про спецоперація для "денацифікації" та "демілітаризації". Тоді вони розповідали, що начебто швидко окупують Україну. Однак герої ЗСУ завдали Росії величезних втрат. Окупантів ліквідовували, а їхню техніку – знищували.
- Щоб приховати провал російських військових, Росія перейшла до "другого етапу". Цього разу Кремль захотів встановити контроль над Донецькою та Луганською областями.
- Коли до 9 травня російських військових ще поменшало, а успіхів не було, риторику ще раз змінили. Пропагандисти заговорили про "американські біолабораторії" та перейшли до погроз ядерною зброєю.
- Під час треього етапу – повільної окупація Донбасу та оборони окупованого Півдня – російські пропагандисти почали готувати населення Росії до "неочікуваної" воєнної поразки. Цього разу пропагандисти брешуть про збройне протистояння Росії з усіма країнами ЄС та НАТО.
- Тим часом Генштаб ЗСУ 3 червня повідомив про 30 950 ліквідованих російських окупантів. Кількість знищених ворогів зростає щодня.
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