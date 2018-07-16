Леся Нікітюк переглянула футбольний матч у пікантному топі: фото

Телеведуча та мандрівниця Леся Нікітюк здивувала прихильників любов'ю до футболу. Зірка переглянула фінал Чемпіонату світу 2018 в досить звабливому вбранні.

Instagram-сторінка Лесі Нікітюк – це порція гумору, стилю та цікавих розповідей. Телеведуча, яка відома за участю в проектах "Орел и решка", "Вокруг М" та "Хто зверху?", ділиться з прихильниками яскравими кадрами з життя та поїздок.

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Кумедна та приваблива білявка не пропустила важливої спортивної події – Чемпіонат світу з футболу, який відбувся в Росії. Леся Нікітюк не поїхала до країни-агресора, але переглянула матч, який транслювали по телебаченню. Для цього знаменитість обрала один зі столичних закладів.

До спортивної події Леся Нікітюк підготувалась. Вона вбрала жовтий топ та блакитні джинси, підкресливши свої стрункі форми. Яскраві аксесуари та ідеальна укладка волосся завершили образ Лесі Нікітюк.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 15 Лип 2018 р. о 9:28 PDT

У Stories зірка зізналась, що вболівала за хорватську збірну. І хоч у фіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла Франція, це не стало приводом для Лесі Нікітюк, щоб відмовитись від публікації яскравих фото.